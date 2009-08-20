УАПЦ наградила руководство Фонда в дело построения духовного образования в Украине (США)

Предстоятель Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополит Киевский и всей Украины МЕФОДИЙ наградил руководителей Фонда в дело построения духовного образования в Украине (США) церковными отличиями.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Патриархии УАПЦ, с представителями Фонда митрополит МЕФОДИЙ встретился в митрополичьей резиденции в Тернополе. В частности Любовь ЛЕВИЦКАЯ была награждена орденом Святого Архистратига Михаила І степени, Оксана ЛЕВИЦКАЯ-БЕЛАЯ – орденом Святого Архистратига Михаила ІІ степени, Роберт МОРРИС – орденом Святого Юрия Победителя ІІІ степени. Также во время встречи гостьи из США рассказали Предстоятелю УАПЦ о современной жизни и состоянии православных церквей диаспоры, и о деятельности Фонда, который уже несколько лет подряд оказывает финансовую помощь украинским духовно-образовательным заведениям, в частности обеспечивает стипендии для лучших студентов-богословов, а также закупает книги и периодические издания.

Сегодня, 20 августа, во время очередного межцерковного заседания Фонда награды будут торжественно вручены адресатам проректором Тернопольской духовной академии и семинарии протоиереем Евгением ЗАПЛЕТНЮКОМ. Состоится заседание в Манявском Крестовоздвиженском мужском монастыре в Ивано-Франковской области, где представители Фонда будут награждать денежными премиями лучших студентов-богословов УАПЦ и УПЦ КП.