В Джанкое прошел епархиальный крестный ход

В городе Джанкой (АРК) прошел епархиальный крестный ход с иконой преподобного Серафима Саровского и частицей его мощей.

Как сообщает сайт Джанкойской епархии, крестным ходом по центральным улицам города прошли духовенство и верующие из всех благочиний Джанкойской епархии. Более двух тысяч человек собрались почтить память преподобного Серафима и испросить его молитв о здравии своих ближних, благоденствии города Джанкоя и всей Крымской земли. Передвижная звонница возвещала жителям города о приближении шествия, а сводный церковный хор пел пасхальные славословия.

Завершился крестный ход, длившийся около трех часов, на площади у Покровского кафедрального собора. По окончании молитвословия временно исполняющий обязанности секретаря Джанкойской епархии игумен Феофан (Михайлов) обратился к верующим, пожелав всем мира, благоденствия, покровительства Божией Матери и преподобного Серафима Саровского.

Затем чудотворная икона преп. Серафима была поставлена в Покровском соборе для всеобщего поклонения.