В Винницкой области на месте явления Божьей Матери построят монашеский скит

В Винницкой области на месте явления Божьей Матери в Иосафатовой долине планируется построить монашеский скит.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

В соответствии с сообщением, Шаргородскому мужскому монастырю, которому принадлежит Иосафатова долина, по распоряжению председателя Винницкой ОГА Александра ДОМБРОВСКОГО выделено 9 гектаров земли вокруг долины в долгосрочное бесплатное пользование.

Поэтому архиепископ СИМЕОН отметил, что «отныне монастырь имеет законные основания для строительства на месте явления Божьей Матери монашеского скита».

Кроме того, от главы облгосадминистрации и председателя областного совета настоятелю Шаргородского Свято-Николаевского мужского монастыря архимандриту Киприану (КОРПАНЮКУ) и настоятелю Голинченской парафии протоиерею Сергию ГУРМАЧУ за взнос в развитие духовности и морали в регионе переданы грамоты.

Справка УНИАН. Сказание о Иосафатовой долине ведется еще с XVII в. Когда-то на этом месте был лес с колодцем, у которого монахам явилась Божья Матерь. И на этом месте монахи создали новую обитель, а округу назвали Голинченцы. Миряне стали там строить дома, и впоследствии здесь образовались четыре села по четырем странам света, а в середине долины - колодец с целебной ключевой водой. У колодца постоянно стали проводить молебны, а место это прозвали Иосафатовой долиной (по аналогии со знаменитой долиной под Иерусалимом - местом грядущего Страшного суда).

В следующий раз Божья Матерь явилась пастуху в воде колодца во время жатвы в 1923 году, тогда пастух у колодца в жару обливался целебной водой. Он спросил «Матерь Божья, что нам делать?», а она ответила: «Христа воспевайте, кресты ставьте!». Тогда возле колодца был установлен первый дубовый крест.

И поныне у колодца проводятся молебны, туда едут паломники попить целебной воды и поклониться святому месту.