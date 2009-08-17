В Иосафатовой долине состоялся крестный ход при участии около 10 тысяч паломников

В Иосафатовой долине в Винницкой области состоялся крестный ход, в котором приняли участие около 10 тысяч паломников.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии, крестный ход прошел 15 августа в Иосафатовой долине, или в «Долине Крестов», как еще называют эту местность поблизости с. Голинченцы Шаргородского района, в котором приняли участие около 10 тысяч паломников из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областей и из других уголков Украины.

«Христа воспевайте, кресты ставьте!» - эти слова Божьей Матери, которая сказала их 1986 лет тому назад, призывают верующих людей выполнять Ее завет, несмотря на различные трудности. В 1923 году она явилась местному пастуху, и в 20-е годы прошлого века в долине были установлены десятки тысяч крестов, уничтоженных впоследствии безбожной властью. Лишь в начале нового века традиция была возобновлена и в канун крестного хода в Иосафатовой долине была установлена почти тысяча крестов.

Нынешний крестный ход возглавили архиепископ Винницкий и Могилев-Подольский СИМЕОН и епископ Шепетовский и Славутский ВЛАДИМИР. Вместе с верующими архиереи прошли путем от Свято-Димитривского храма с. Голинченцы к Иосафатовой долины. Оба архипастыря обратились со словом наставления к народу.

После Божественной литургии, Причастия и слов приветствия от архиереев гости и паломники, прибывшие в Иосафатову долину, имели возможность подкрепить свои силы трапезой, приготовленной для них братией Шаргородского монастыря, сестрами Браиловской обители, верующими сел Голинченцы и Зведеновка.