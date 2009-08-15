Во Львове открылась выставка «Церковь в веках»

Возрождению автокефальной церкви, которое началось два десятилетия тому назад, посвящена выставка «Церковь в веках». Она открылась во Львовском музее истории религии и представила уникальные раритеты, которые иллюстрируют становление, развитие и деятельность автокефалии в государстве.

Оригинальные материалы для экспозиции взяты из фондов музея, но немало из них представили и храмы, которые действуют на территории региона. Выставка состоит из двух частей – исторической и современной. В ней показана деятельность церкви с 1989 года.

Среди наиценнейших сокровищ выставки - Острожская Библия, выданная Иваном Федоровым благодаря поддержке Князя Острожского в 1581 году. Не меньший раритет - Пересопницкое Евангелие XVI века. Особенность этой Книги в том, что она переведена на родной язык. Могут увидеть посетители и макеты деревянных православных храмов XVI-XVII в., литургическое шитье, фотографии, личные вещи Патриарха Димитрия.

Этой выставкой планируется положить начало циклу выставок «Виход украинских церквей из подполья».