26 августа состоится Архиерейский собор УАПЦ

26 августа состоится очередной Архиерейский собор Украинской автокефальной православной церкви.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УАПЦ, собор пройдет в помещении Патриархии Украинской автокефальной православной церкви в Киеве на ул. Трехсвятительской. В заседании Собора под председательством Предстоятеля УАПЦ, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины МЕФОДИЯ примут участие все одиннадцать архиереев УАПЦ.

В частности, на Соборе будет рассмотрен вопрос канонизации Арсена Ричинского – врача и новомученика УАПЦ, о чем свидетельствуют подготовленные Комиссией по канонизации святых УАПЦ материалы. Также планируется заслушать отчеты епархиальных преосвященних о состоянии дел в епархиях, и обсудить спектр общецерковных вопросов. Полный перечень вопросов, которые будут рассмотрены на Соборе, в настоящее время еще уточняется.

Справка УНИАН. В соответствии с уставом УАПЦ, Архиерейский собор является вторым по иерархии высшим руководящим органом Церкви после Поместного собора, в котором принимают участие специально делегированные духовенство и миряне.