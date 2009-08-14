В Красноярском крае России хотят открыть музей святителя Луки

В Красноярском государственном медицинском университете (Россия) хотят открыть музей святителя Луки.

Крым передал для будущего музея выпущенный епархиальным издательским отделом книгу архиепископа Луки «Наука и религия» и посвященный ему номер журнала «Православие и медицина».

«Имя святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского (профессора медицины Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого), просиявшего в сонме святых Православной Церкви как исповедник веры Христовой и показавшего пример сочетания служения архипастыря и врача, не просто известно и почитаемо во всем мире. Оно объединяет людей разных возрастов и национальностей и, без преувеличения, целые народы», - отметила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

В Красноярском крае святителя Луку по праву считают своим. «С марта 1940-го он работал хирургом в ссылке в Большой Мурте, в 110 километрах от Красноярска. С октября 1941 года был назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Осенью 1942 года возведен в сан архиепископа и назначен на Красноярскую кафедру. В тропаре святителю Луке, который поют ныне в храмах епархии, его именуют "исповедником и архипастырем Красноярския земли"», - отметили в епархии.

Красноярский государственный медиуниверситет назван именем Валентина Войно-Ясенецкого. «Для просвещения врачей и студентов мы собираемся открыть в нашем университете музей святителя Луки и надеемся на помощь Симферопольского Свято-Троицкого монастыря, где пребывают его честные мощи и уже не первый год существует музей, рассказывающий о его жизненном подвиге», - рассказал настоятель университетской церкви иерей Анатолий ОБУХОВ, по светскому образованию врач.