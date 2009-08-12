В Винницкой обл. освящен храм в честь иконы «Отрада и утешение»

В с. Лядова Могилев-Подольского района Винницкой области освящен храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и утешение» в Свято-Усекновенском мужском монастыре.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата, храм освятил Архиепископ Винницкий и Могилев-Подольский СИМЕОН.

Архиерей поздравил с этим событием настоятеля обители архимандрита Антония (НЕТРЕБИНА), который вместе с братией еще в 2000 году начал строительство корпуса, в верхнем этаже которого расположен храм. В 2002 году отец АНТОНИЙ побывал на Святой горе Афон, где настоятель Ватопедского монастыря архимандрит ЕФРЕМ благословил Лядовскую обитель копией чудотворной иконы «Отрада и утешение», которая стала покровительницей обители. С тех пор у лядовской братии родилась мысль посвятить этому образу храм, строительство и обустройство которого завершилось накануне освящения.

Архиепископ СИМЕОН в приветственном слове пожелал всем, кто будет приезжать в Лядовскую обитель, отрады и утешения от Небесной Хранительницы монастыря Пресвятой Девы Богородицы.