Черниговскую епархию посетил архиепископ Красноярский и Енисейский

20:30, 11 августа 2009
Православие
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Визит имел паломнический характер

Черниговскую епархию посетил Архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний. Как сообщает интернет-издание "Черниговский монитор", визит имел паломнический характер.

Архиепископ Антоний в сопровождении Архиепископа Черниговского и Новгород-Северского Амвросия посетил Свято-Успенский Елецкий женский монастырь, где осмотрел Свято-Успенский собор, Петропавловский храм. Архиепископы также помолились возле Елецкой иконы Пресвятой Богородицы. После Елецкого монастыря владыка Амвросий и владыка Антоний посетили один из первых каменных храмов Киевской Руси - Спасо-Преображенский собор.

Затем ознакомились с архитектурой города Чернигова.

А в Свято-Троицком кафедральном соборе Высокопреосвященнейший Архиепископ Амвросий и Высокопреосвященнейший Архиепископ Антоний отслужили акафист Святителю Феодосию Черниговскому и поклонились мощам Преподобного Лаврентия Черниговского.

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