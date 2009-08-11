Полтысячи верующих встретили Митрополита Владимира в Житомире

Митрополит Киевский и всей Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир совершил службу в Житомирском Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Как передает корреспондент УНИАН, встретить Митрополита возле Житомирского Спасо-Преображенского кафедрального собора собралось более полтысячи верующих и духовенство.

Митрополит вместе с архиереями совершил торжественную Божественную Литургию по случаю 15-й годовщины служения на Житомирской кафедре и 45-летия со дня рождения Архиепископа Житомирского и Новоград-Волынского Гурия.

Как сообщал УНИАН, Предстоятель УПЦ находится с двухдневной архипастырской поездкой в Житомирской области.