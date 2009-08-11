Патриарх Филарет отправит Архиерейскую литургию в Тернопольской обл.

Сегодня Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отправит Архиерейскую литургию в Тернопольской области.

Как передает корреспондент УНИАН, богослужение состоится в храме Святой Покрова Богородицы в городе Чертков.

Накануне глава Тернопольской облгосадминистрации Юрий Чижмарь встретился с Патриархом Филаретом в рамках пребывания главы Украинской православной церкви Киевского патриархата в области.

Ю.Чижмарь поздравил его с приездом в Тернопольскую область и поблагодарил за усилия, направленные на утверждение христианского учения, поиск диалога между конфессиями, деятельность по созданию поместной Украинской православной церкви.

В свою очередь Патриарх Филарет благословил областную власть на последующую работу и выразил благодарность за сотрудничество с епархиями УПЦ КП, которые действуют на территории края.