Митрополит Владимир посещает Житомирскую епархию

10 августа началась двухдневная архипастырская поездка Блаженнейшого Митрополита Владимира в Житомирскую епархии.

Цель поездки - участие в торжествах по случаю 15-летия архиерейской хиротонии и 45-летия со дня рождения архиепископа Житомирского и Новоград-Волынского Гурия.

Вчера, 10 августа, Предстоятель Украинской Православной Церкви посетил Свято-Анастасиевский женский монастырь города Житомир.

Сначала он отслужил панихиду по предыдущей настоятельницей обители схимонахине Рафаиле (Чернецкой).

Далее Митрополит осуществил чин постановления новой игуменьи монастыря в храме в честь преподобного Сергея Радонежского. Ею стала монахиня Свято-Троицкого Корецкого женского монастыря Михаила (Фурманец).

После провозглашения молитв Архипастырь вручил ей посох игуменьи.

Блаженнейший Владыка обратился к настоятельнице монастыря, монахинь и паломников, со словами наставления: "Я хочу пожелать вам, дорогая матушка и сестры во Христе, Божьей помощи, помощи, на всякое время творить добрые дела, иметь послушание к старшим и к Церкви, для того чтобы помочь людям найти путь к Богу – Источник всякого вдохновения, всякой силы, чудес и благодати. Я желаю всем вам хвалить Бога, благодарить Бога, молить Бога, чтобы простил нам грехи вольные или невольные, чтобы наставил нас на путь, который ведет к Богу, чтобы дал нам веру и благочестие".

Также Митрополит Владимир в память о посещении обители подарил икону Пресвятой Богородицы, в ответ получив вышитую икону Тайной Вечери.

В конце, Блаженнейший Владыка благословил всех собравшихся иконами Почаевской Божьей Матери.

Ныне в монастыре ведется строительство величественного собора в честь святой Анастасии Римлянки. Общее число насельниц обители составляет около З0 человек, из них 10 насельниц приняли монашеский постриг.