Предстоятель УАПЦ освятил храм в Дрогобыче

Предстоятель Украинской Автокефальной Православной Церкви Блаженнейший МЕФОДИЙ освятил храм Успения Пресвятой Богородицы в г. Дрогобыч Львовской области.

Как сообщает сайт УАПЦ, строительство храма продолжалось 14 лет. В торжествах по случаю освящения храма приняли участие пять архиереев и около тридцати священников УАПЦ. На службу в новый храм пришли около трех тысяч жителей Дрогобыча.

Во время архиерейской проповеди Блаженнейший МЕФОДИЙ поблагодарил основателя и настоятеля храма отца Михаила БАЧИНСКОГО, всех, кто помог его сооружению, за такой величественный храм Божий. Владыка призвал всех православных украинцев молиться за будущую и так необходимую для всех единую Украинскую Православную Церковь. Также митрополит призвал молиться за будущее Единой Церкви и работать собственными руками, не надеясь на обещания власти, которые она не всегда выполняет.

За вклад в утверждение духовности в Украине, а также за перестройку святой Украинской Автокефальной Православной Церкви Блаженнейший МЕФОДИЙ наградил отца-протопресвитера М.БАЧИНСКОГО орденом Святого Андрея Первозванного.

В тот же день в Дрогобыче по случаю освящения храма состоялась духовно-художественная программа при участии региональных церковных хоров, художников и детских коллективов.