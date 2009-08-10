В Тернопольской обл. в храме Рождества Богородицы отпраздновали день Папской базилики

В селе Улашковцы Чертковского района Тернопольской области в храме Рождества Пресвятой Богородицы отпраздновали день Папской базилики Святой Марии Большей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Бучацкой епархии Украинской греко-католической церкви, в день Папской базилики в храме состоялось Полное отпущение грехов. Торжественную литургию возглавил ректор Улашковской базилики Рождества Пресвятой Богородицы о. Теодозий КРЕЦУЛ, с ним служили отцы-василиане и епархиальное духовенство. После завершения литургии представители духовенство совместно с паломниками провели молебен Пресвятой Богородице и освятили воду.

Монастырская церковь Улашковской обители отцов-василиан получила статус базилики и духовное единение с Папской Базиликой Святой Марии Большей (Santa Maria Maggiore) в Риме в этом году. Кроме того, Апостольская Пенитенциария предоставила привилегию Папского Полного отпущения грехов для этого чудотворного места. В соответствии с предоставленной привилегией, Полное отпущение грехов в Улашковцах разрешено проводить в храмовый праздник Папской Базилики Santa Maria Maggiore или в храмовый праздник церкви Рождества Богородицы один день в году, который произвольно выберут верующие всякий раз, когда приходит группа паломников и принимает участие в торжественных службах в храме.