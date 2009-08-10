Покровский храм в Чугуеве передан верующим

Помещение Покровского храма в г.Чугуеве передано Харьковской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает сайт Харьковского облсовета, такое решение приняли депутаты Чугуевского городского совета, а 9 августа в рамках празднования дня города Чугуевский городской голова Галина МИНАЕВА передала его Архиепископу Изюмскому ОНУФРИЮ Викарию Харьковской Епархии.

Сейчас в помещениях храма располагается картинная галерея «Лауреаты премии И.Е.Репина», которая, как запланировано, до конца октября должна переехать в новое место – отремонтированное здание штабов военных поселений.

«Восторжествовало торжество из торжеств, - сказал Архиепископ Изюмский ОНУФРИЙ. - 90 лет велась борьба за этот храм и в сегодняшний день – празднование целителя великомученика Пантелеймона – Господь собрал нас под сводами этого древнейшего храма не только Чугуевщины, но и всей Слобожанщины».

«Восторжествовала историческая справедливость, здание церкви возвращается верующим, - сказал председатель областного совета Сергей ЧЕРНОВ, поздравляя верующих с этим событием. - Теперь наша задача – и областного совета, и облгосадминистрации, и местной власти – сделать все, чтобы картинная галерея как можно быстрее переехала в новое помещение».