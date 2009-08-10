Патриарх Кирилл отслужил панихиду по погибшим в военном конфликте

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ совершил 8 августа, в первую годовщину трагических событий в Южной Осетии, панихиду по жертвам грузино-южноосетинского конфликта. Патриарх назвал эти события "трагедией трех братских православных народов", сообщает ИТАР-ТАСС.

"Год назад в результат агрессии, развязанной злой политической волей, огромное количество людей в Южной Осетии, России и Грузии потеряли своих сынов и дочерей. На беззащитный народ была обрушена военная сила и погибли в Цхинвали мирные жители. Российские миротворцы, выполняя свой долг в соответствии с международными договоренностями, оказались жертвами этой агрессии. Многие православные грузины оказались участниками этой войны и тоже положили свои жизни. То, что произошло, является трагедией трех православных братских народов", - сказал Патриарх.

Он призвал молиться "о всех кто погиб, не различая национальности", а также "просить Господа, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах православные народы не поднимали руку друг против друга".

По мнению Патриарха КИРИЛЛА, важно извлечь из этой трагедии выводы, "как для устроения своей собственной внутренней жизни, так и для устроения совершенно иных отношений, которые бы основывались, в первую очередь, на заповеди Господней любви, на осознании общей причастности к православному наследию народов".

Он призвал к "нравственному христианскому духовному трезвению, мудрости, умению управлять своими человеческими стихиями, иметь возможность корректировать свое поведение, в том числе и политическое, высокими духовными и нравственными нормами".

Предстоятель Русской православной церкви выразил надежду на то, "что и в Грузии совершаются заупокойные службы и люди призываются к тому же (к миру)".