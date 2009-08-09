Митрополит Владимир освятил притвор князя Владимира в соборе Архистратига Михаила

В г. Немирове Винницкой области Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР в соборе Архистратига Михаила освятил притвор князя Владимира.

Как передает корреспондент УНИАН, освящение притвора князя Владимира состоялось 8 августа во время пребывания Митрополита ВЛАДИМИРА в Винницкой области.

Митрополит Киевский и всея Украины также возглавил богослужение в соборе и вручил ордена Украинской Православной Церкви, учрежденные к памятной дате - 450-летию принесения на Волынь Почаевской иконы Божьей Матери, игуменье Свято-Троицкого женского монастыря ГАЛИНЕ, депутату Верховной Рады Степану ГЛУСЮ, вице-президенту компании Nemiroff Алле ГЛУСЬ.

Кроме того, Митрополит ВЛАДИМИР освятил место под строительство часовни на немировском кладбище.

Сегодня Митрополит ВЛАДИМИР осуществил поездку в Тульчин (Винницкая область), где провел богослужение в соборе Рождества Христова.