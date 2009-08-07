Начал работу сайт библиотеки Киево-Печерской Лавры
Есть фонотека и видеотека
Под доменным именем www.biblioteka.lavra.ua начал работу сайт библиотеки Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Для пользователей этот веб-проект будет доступен также и по ссылке раздела «Лаврская библиотека» на титульной странице Официального сайта Киево-Печерской Лавры www.lavra.ua
На сайте библиотеки представлена летопись Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, вкратце рассказывающая о главных событиях, совершившихся за всю историю существования Лавры и повлиявших на дальнейшее развитие обители. В разделе «Галерея» жизнь монастыря представлена работами монахов-фотографов.
На форуме посетители сайта смогут обсудить вопросы, касающиеся исторического прошлого и современной жизни Православной Церкви, а также поднять другие интересующие темы. Следует подчеркнуть, что основной раздел форума – библиографическая справка. Поиск будет производиться по каталогу лаврской библиотеки, а также другим ресурсам сети Интернет.
В разделе «Электронная библиотека» представлены редкие книги в форматах djvu и pdf.
В перспективе рассматривается возможность создания виртуальной библиотеки Лавры на основе данного раздела, что поможет донести духовное наследие до широкого круга пользователей Интернета.
Лаврская библиотека содержит в себе следующие фонды:
Фонд экзегетики.
Фонд святоотеческой литературы
Фонд богословской, учебной и научной литературы
Фонд истории, краеведения и географии
Фонд богослужебной и церковно-певческой литературы
Фонд духовно-назидательной литературы
Фонд старопечатных, дореволюционных и редких книг.
Религиоведческий фонд
Фонд литературы философской тематики
Фонд периодики, энциклопедической и справочной литературы
Фонд художественной литературы, литературоведения и языкознания
Фонд искусствоведческой и культурологической литературы
Фонд иностранной литературы.
В фонотеке и видеотеке Лавры собраны различные аудиокниги, лекции, проповеди, музыкальные файлы и фильмы. В видеотеке содержится более 500 художественных, православных и документальных фильмов.