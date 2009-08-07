Начал работу сайт библиотеки Киево-Печерской Лавры

Под доменным именем www.biblioteka.lavra.ua начал работу сайт библиотеки Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Для пользователей этот веб-проект будет доступен также и по ссылке раздела «Лаврская библиотека» на титульной странице Официального сайта Киево-Печерской Лавры www.lavra.ua

На сайте библиотеки представлена летопись Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, вкратце рассказывающая о главных событиях, совершившихся за всю историю существования Лавры и повлиявших на дальнейшее развитие обители. В разделе «Галерея» жизнь монастыря представлена работами монахов-фотографов.

На форуме посетители сайта смогут обсудить вопросы, касающиеся исторического прошлого и современной жизни Православной Церкви, а также поднять другие интересующие темы. Следует подчеркнуть, что основной раздел форума – библиографическая справка. Поиск будет производиться по каталогу лаврской библиотеки, а также другим ресурсам сети Интернет.

В разделе «Электронная библиотека» представлены редкие книги в форматах djvu и pdf.

В перспективе рассматривается возможность создания виртуальной библиотеки Лавры на основе данного раздела, что поможет донести духовное наследие до широкого круга пользователей Интернета.

Лаврская библиотека содержит в себе следующие фонды:

Фонд экзегетики.

Фонд святоотеческой литературы

Фонд богословской, учебной и научной литературы

Фонд истории, краеведения и географии

Фонд богослужебной и церковно-певческой литературы

Фонд духовно-назидательной литературы

Фонд старопечатных, дореволюционных и редких книг.

Религиоведческий фонд

Фонд литературы философской тематики

Фонд периодики, энциклопедической и справочной литературы

Фонд художественной литературы, литературоведения и языкознания

Фонд искусствоведческой и культурологической литературы

Фонд иностранной литературы.

В фонотеке и видеотеке Лавры собраны различные аудиокниги, лекции, проповеди, музыкальные файлы и фильмы. В видеотеке содержится более 500 художественных, православных и документальных фильмов.