В УПЦ КП обеспокоены возможностью сокращения автономии УПЦ МП

Украинская Православная Церковь Киевского патриархата обеспокоена возможностью уменьшения автономии УПЦ Московского патриархата.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель информационно-издательского управления УПЦ КП епископ Васильковский Евстратий (ЗОРЯ).

"Ввиду тех мыслей, которые Патриарх КИРИЛ выражал раньше относительно Украины, ввиду того, как говорит об Украине его ближайшее окружение, это вызывает опасение, вплоть до того, что могут быть сделаны шаги для серьезного ограничения независимости и самостоятельности в управлении, того статуса, который в настоящий момент имеет Украинская Православная Церковь Московского патриархата", - сказал он.

В частности, епископ ЕВСТРАТИЙ отметил, что во время визита Патриарх КИРИЛ пытался уменьшить роль митрополита ВЛАДИМИРА как Предстоятеля Украинской Церкви. "Митрополит ВЛАДИМИР в течение этого визита был будто отодвинут на второй план", - подчеркнул он.

Епископ ЕВСТРАТИЙ отметил, что в случае, если УПЦ МП станет более зависимой от РПЦ, это существенно навредит созданию независимой Украинской церкви.