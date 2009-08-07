11 августа Житомир посетит Митрополит Владимир
10:51, 07 августа 2009Православие
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Побывает в Спасо-Преображенском соборе
11 августа Житомир посетит Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит ВЛАДИМИР.
Как передает корреспондент УНИАН, Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР возглавит торжественную Божественную Литургию в Житомирском Спасо-Преображенском кафедральном соборе. В этот день в соборе состоятся праздничные мероприятия по случаю 15-летия служения на Житомирщине и 45-летия со дня рождения архиепископа Житомирского и Новоград-Волынского ГУРИЯ.
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