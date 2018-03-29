Под омофором Пречистой (Почаев, фоторепортаж)

Серьезные, компетентные люди, - журналисты, религиоведы, аналитики освещали визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Украину. 10 дней пребывания Патриарха всколыхнули общественность, вызвали резонанс.

Почаев. 3 августа. Крестный ход с чудотворной иконой Почаевской Божией Матери… Жара. Отслужен молебен с акафистом. С неба – долгожданный дождь… И снова ясное небо.

Более 50 тысяч человек, нескончаемым потоком идут преклониться пред Матерью Божией, что вот уже 450 лет через икону точит благодать на притекающих к ее заступлению.

К иконе шли всю ночь. Спали в храмах и просто под открытым небом - под омофором Пречистой. Готовились к исповеди и причастию.

Звонят колокола… После второй Литургии, которую возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был освящен колокол. Он тоже зазвучит среди почаевских колоколов. И это будет Благовест…

Матерь Божия не отпустит ни одного паломника, пришедшего с верою.

Ника ЛЕСНИК