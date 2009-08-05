В УПЦ КП молились за объединение украинских церквей

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ считает, что власть области должным образом обеспечила празднование юбилея иконы Почаевской Богородицы. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом он сказал сегодня в Почаеве, где находился по случаю празднования 450-летия принесения Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери на Волынь. “Власть справилась с поставленным заданием. Все, кто имел намерение прибыть в Почаев, могли это сделать, разместиться, получить, при необходимости, помощь. Не было конфликтных ситуаций, что особенно важно в условиях большого скопления людей и проведения параллельных мероприятий двумя конфессиями. Все это подтверждает, что можно достичь согласия между людьми и европейских стандартов относительно соблюдения конституционных прав человека”, - считает председатель обладминистрации.

Сам Ю.ЧИЖМАРЬ, как и председатель областного совета Алексей КАЙДА приняли сегодня участие в крестном ходу и Архиерейской Божественной Литургии, которая была отправлена по случаю празднования юбилея перенесения иконы Почаевской Богородицы представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата.

На богослужении, которое возглавил архиепископ Тернопольско-Кременецкий УПЦ КП владыка Иов, собрались свыше 3 тысяч верующих и представителей власти. Собравшиеся молились за объединение украинских церквей и создание Единой поместной православной церкви.