В УПЦ КП молились за объединение украинских церквей
Председатель ОГА подбивает итоги
Председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ считает, что власть области должным образом обеспечила празднование юбилея иконы Почаевской Богородицы. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом он сказал сегодня в Почаеве, где находился по случаю празднования 450-летия принесения Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери на Волынь. “Власть справилась с поставленным заданием. Все, кто имел намерение прибыть в Почаев, могли это сделать, разместиться, получить, при необходимости, помощь. Не было конфликтных ситуаций, что особенно важно в условиях большого скопления людей и проведения параллельных мероприятий двумя конфессиями. Все это подтверждает, что можно достичь согласия между людьми и европейских стандартов относительно соблюдения конституционных прав человека”, - считает председатель обладминистрации.
Сам Ю.ЧИЖМАРЬ, как и председатель областного совета Алексей КАЙДА приняли сегодня участие в крестном ходу и Архиерейской Божественной Литургии, которая была отправлена по случаю празднования юбилея перенесения иконы Почаевской Богородицы представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата.
На богослужении, которое возглавил архиепископ Тернопольско-Кременецкий УПЦ КП владыка Иов, собрались свыше 3 тысяч верующих и представителей власти. Собравшиеся молились за объединение украинских церквей и создание Единой поместной православной церкви.