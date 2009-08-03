В Тернопольской обл. отпраздновали 15-летие явления Богородицы

В Тернопольской обл. жители города Борщев отпраздновали 15-летие явления Богородицы. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Бучацкой епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, 31 июля 1994 года Божья Матер явилась двум прихожанам в соборе Успения Пресвятой Богородицы (Борщевской иконы Божьей Матери) над хоругвью. В Борщеве ежегодно отмечают день явления как праздник, поскольку считают, что Богородица таким способом засвидетельствовала свое покровительство над городом.

По случаю праздника в соборе Успения Пресвятой Богородицы (Борщевской иконы Божьей Матери) состоялась литургия при участии епископа Тернопольского и Бучацкого Нестора, руководства города, духовенства местной и соседней епархий УПЦ КП. После Богослужения епископ Нестор вместе с духовенством и прихожанами на церковном дворе перед каплицей в честь Пресвятой Богородицы прочитали акафист иконе и отслужили водосвятный молебен. После освящения владыка оросил всех святой водой.

Также за заслуги по возрождению духовности в Украине и утверждения Поместной Украинской православной церкви орденом Святого Архистратига Михаила был награжден художник Александр Бойко. Именно он по рассказам очевидцев написал икону Божьей Матери.

Как утверждают в Тернопольско-Бучацкой епархии, есть много свидетельств того, что Борщевская Богоматерь помогла больным выздороветь от хронических и даже онкологических болезней, к слепым возвращалось зрение. Чудотворство связывают со святостью места, на котором стоит храм. Когда-то на его месте стояла каплица со статуей Матери Божьей. По преданию, когда ее захотели уничтожить, накануне из глаз статуи потекли кровавые слезы.