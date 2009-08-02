Сегодня православные отмечают Ильин день

По церковной традиции 2 августа православные отмечают день памяти ветхозаветного пророка Илии.

Согласно церковным преданиям, святой Илья родился за 900 лет до рождения Иисуса в городе Фесви в Палестине. С юных лет он поселился в пустыне и жил в строгом посте и молитве. Он обладал пророческим даром и не побоялся обличить израильского царя Ахава, призывавшего поклоняться языческим идолам. Илья предсказал Ахаве, что если он и его народ не обратятся к истинному Богу, то его царство постигнет голод.

«За твое нечестие в эти годы не будет ни дождя, ни росы, разве только по молитве моей», — объявил пророк Илия царю Ахаву. После этих слов начались засуха и голод, которые продолжались три с половиной года.

Пророк поселился у ручья, где, по преданиям, вороны приносили ему хлеб и мясо. Спустя год, когда ручей высох, Илия перебрался в город Сарепту, где остановился у одной вдовы. Когда у женщины умер сын, Илия трижды помолился, и мальчик ожил. Так святой пророк первым совершил чудо воскрешения, предваряя грядущее Воскресение Христа.

Когда Илья вернулся в Израильское царство, он сказал всему народу, что все бедствия израильтян происходят оттого, что они забыли истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илия предложил сделать два жертвенника - один Ваалу (солнцу), а другой - Богу, и сказал: "Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если

нет, то идол". Жрецы целый день просили огня на свой жертвенник, но, ответа не было. Когда помолился Илья - с неба сошел огонь! Тогда люди воскликнули: «Господь есть истинный Бог, и нет другого Бога, кроме Него!» После этого пророк Илия взошел на вершину горы, и по его молитвам пошел сильный дождь.

Как учит церковь, за свою святую жизнь и служение Богу за Ильей прибыла огненная колесница, и он был взят живым на небо.

Пророк Илия вновь появляется в Новом Завете: во время Преображения Господня, он вместе с пророком Моисеем явился на горе Фавор, чтобы беседовать с Иисусом Христом.

По преданию Святой Церкви, пророк Илия явится на Земле снова. Он будет предтечею второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Православная Церковь всегда особо почитала пророка Илию - первые храмы, которые ставились, были в честь именно этого святого.

Традиция празднования Дня Святого пророка Илии связана с преданием о том, как в 1606 году под набатные звуки колокола московского храма Ильи Пророка началось народное восстание против Лжедмитрия I и польских интервентов, вскоре переросшее в национально-освободительное движение, охватившее всю Россию.

В народе пророк Илья олицетворяется как небесный покровитель и защитник земледелия, ведающий силами природы - дождями, грозами, от которых зависит урожай хлебов и огородных культур. Считалось, что с приходом праздника Ильин день пора начинать жатву хлебов и заканчивать сенокос. На Ильин день, крестьяне пекли из новой муки хлеб.

С Ильина дня устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночь - на прибавление. "Илья пророк два часа светлого времени уволок", "С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна". После Ильина дня перестают купаться: "Илья воду остудил".

Этот праздник в старину считался последним летним торжеством.