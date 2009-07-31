Трансляции визита Патриарха в Украину в прямом эфире

27 июля

08:00 - прилет Патриарха. Аэропорт Борисполь.

прямые трансляции на каналах "Интер", "Интер+", "Глас".

Молебен на Володимирской горке.

08:50-09:00 - включение в программах новостей "Интер", "Интер+"

09:00-09:30 - прямые трансляции на каналах "Интер", "Интер+", "Глас".

Всенощное бдение в Киево-Печерской Лавре

17:00-17:20 - включение в программе новостей ("Интер")

28 июля

Богослужение в Киево-Печерской Лавре (площадь у Свято-Успенского собора)

09:00-09:15, 12:00 - 12:15 - включение в программах новостей "Интер", "Интер+"

09:15-12:00 - прямая трансляция на телеканалах "Интер+", "Глас"

10:00-11:30 - прямая трансляция на телеканале "Интер"

29 июля

Встреча с архиереями, духовенством, монашествующими, мирянами, преподавателями и студентами КДАиС и интеллигенцией в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры

10:00 - 12:00 прямая трансляция на радио "Эра"

30 июля

Божественная литургия в Святогорской Лавре

09:00-09:15, 12:00 - 12:15 - включение в программах новостей "Интер", "Интер+"

09:15-12:00 - прямая трансляция на телеканалах "Интер+", "Глас"

10:00-11:30 - прямая трансляция на телеканале "Интер"

2 августа

Божественная литургия у Свято-Владимирского храма Херсонеса (Севастополь)

09:00-10:30 - прямая трансляция на телеканале "Интер"

08:30-10:30 - прямая трансляция на телеканалах "Интер+", "Глас"

5 августа

Божественная литургия в Успенской Почаевской Лавре

09:00-09:15, 12:00 - 12:15 - включение в программах новостей "Интер", "Интер+"

09:15-12:00 - прямая трансляция на телеканалах "Интер+", "Глас"

10:00-11:30 - прямая трансляция на телеканале "Интер"

На телеканале "Глас" с 27 июля по 5 августа каждый день в 21.00 (повтор - на следующий день в 7.20) - специальные выпуски новостей, которые позволят узнать детальнее о каждом дне визита Патриарха в Украину.