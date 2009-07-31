Трансляции визита Патриарха в Украину в прямом эфире
27 июля
08:00 - прилет Патриарха. Аэропорт Борисполь.
прямые трансляции на каналах "Интер", "Интер+", "Глас".
Молебен на Володимирской горке.
08:50-09:00 - включение в программах новостей "Интер", "Интер+"
09:00-09:30 - прямые трансляции на каналах "Интер", "Интер+", "Глас".
Всенощное бдение в Киево-Печерской Лавре
17:00-17:20 - включение в программе новостей ("Интер")
28 июля
Богослужение в Киево-Печерской Лавре (площадь у Свято-Успенского собора)
09:00-09:15, 12:00 - 12:15 - включение в программах новостей "Интер", "Интер+"
09:15-12:00 - прямая трансляция на телеканалах "Интер+", "Глас"
10:00-11:30 - прямая трансляция на телеканале "Интер"
29 июля
Встреча с архиереями, духовенством, монашествующими, мирянами, преподавателями и студентами КДАиС и интеллигенцией в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры
10:00 - 12:00 прямая трансляция на радио "Эра"
30 июля
Божественная литургия в Святогорской Лавре
09:00-09:15, 12:00 - 12:15 - включение в программах новостей "Интер", "Интер+"
09:15-12:00 - прямая трансляция на телеканалах "Интер+", "Глас"
10:00-11:30 - прямая трансляция на телеканале "Интер"
2 августа
Божественная литургия у Свято-Владимирского храма Херсонеса (Севастополь)
09:00-10:30 - прямая трансляция на телеканале "Интер"
08:30-10:30 - прямая трансляция на телеканалах "Интер+", "Глас"
5 августа
Божественная литургия в Успенской Почаевской Лавре
09:00-09:15, 12:00 - 12:15 - включение в программах новостей "Интер", "Интер+"
09:15-12:00 - прямая трансляция на телеканалах "Интер+", "Глас"
10:00-11:30 - прямая трансляция на телеканале "Интер"
На телеканале "Глас" с 27 июля по 5 августа каждый день в 21.00 (повтор - на следующий день в 7.20) - специальные выпуски новостей, которые позволят узнать детальнее о каждом дне визита Патриарха в Украину.