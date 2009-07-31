Видеоверсии выступлений Патриарха во время визита в Украину
18:23, 31 июля 2009Православие
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла после молебна на Владимирской горке в Киеве
Слово Святейшего Патриарха Кирилла возле памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов
Проповедь Патриарха Кирилла за богослужением в Киево-Печерской Лавре
Приветственное слово Святейшего Патриарха Кирилла после Божественной литургии в Киево-Печерской Лавре
Прямой эфир с Патриархом Кириллом на телеканале "Интер" (28 июля)
Слово Патриарха Кирилла в Святогорской Лавре
Слово Патриарха после Божественной Литургии у Свято-Владимирского собора в Херсонесе (Севастополь)
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