Видеоверсии выступлений Патриарха во время визита в Украину

18:23, 31 июля 2009
Православие
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла после молебна на Владимирской горке в Киеве

Слово Святейшего Патриарха Кирилла возле памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов

Проповедь Патриарха Кирилла за богослужением в Киево-Печерской Лавре

Приветственное слово Святейшего Патриарха Кирилла после Божественной литургии в Киево-Печерской Лавре

Прямой эфир с Патриархом Кириллом на телеканале "Интер" (28 июля)

Слово Патриарха Кирилла в Святогорской Лавре

Слово Патриарха после Божественной Литургии у Свято-Владимирского собора в Херсонесе (Севастополь)

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