Крестовоздвиженской скальной церкви (УПЦ КП) подарили колокола

В Тернопольской области Крестовоздвиженской скальной церкви XVI в. УПЦ КП в селе Монастырок Борщивского района благотворители подарили три медных колокола.

Как сообщает корреспондент УНИАН, во время освящения колоколов их назвали именем семьи благотворителей - ТАРАШЕВСКИХ - Сергеем, Игорем и отцом Феодосием. Последнее имя один из звонов получил по имени настоятеля, который правит в скальном храме.

“Колокола и колокольчики еще с самый давних времен были символом очищения, сохранения и заклинания против злых духов и обязательным атрибутом разнообразных молитв, религиозных обрядов. Хорошо, когда храм имеет свой колокол, хотя бы один. А у нас их теперь три, храм получил свой собственный голос”, – отметил во время освящения отец Феодосий. Он также поделился планами украсить храм фресками по давним технологиям, чтобы стены храма дышали и краска не позволяла хранить влагу в средине храма.

Службу по случаю освящения звонов отправили три священника, которые приехали на это торжественное событие из соседних сел.