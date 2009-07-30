Филарет считает, что автокефалии не избежать

Процесс сближения существующих сегодня в Украине православных церквей и их объединения в Единую поместную православную церковь уже нельзя остановить.

Об этом в интервью УНИАН сказал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ.

“Процесс сближения уже идет, и какие бы силы ни противодействовали этому, его уже нельзя остановить”, - подчеркнул предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По его словам, любые попытки ограничения прав УПЦ будут только отдалять ее от Москвы и приближать к УПЦ Киевского патриархата.

“Конечно, Патриарх КИРИЛЛ хочет остановить этот процесс, но сможет ли он это сделать, и не приведут ли его попытки к противоположному результату?” - сказал Патриарх ФИЛАРЕТ.

“В дальнейшем, конечно, все будет зависеть от самой УПЦ – захочет ли она идти дорогой объединения и создания Единой поместной церкви”, - отметил он.

В связи с этим Патриарх ФИЛАРЕТ сказал, что в УПЦ сегодня существует большая группа людей, которые выступают за предоставление этой церкви автокефалии и ее дальнейшее сближение с УПЦ Киевского патриархата.