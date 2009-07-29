Густынский монастырь включен в туристический маршрут

Густынский монастырь в Черниговской области включен в туристический маршрут. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Нежинской епархии.

Новый туристический маршрут является духовным и называется "Возрождением". Начинается он на Иллинский горе, что в селе Боршна неподалеку Густынского монастыря и ведет к православной святыне.

Новый туристический маршрут разработан при поддержке Прилуцкой районной государственной администрации и при содействии проекта ТАСІS "Устойчивое территориальное развитие в Украине" и от него ожидают активизации развития "зеленого туризма" на юге области.

Густынский Свято-Троицкий монастырь - один из духовных центров Черниговской обл. Монастырь имеет уникальное месторасположения и интересную историю.

В настоящий момент в монастыре находится Густынская чудотворная икона Божьей Матери и мощевик с частицами мощей святых Феодосия Черниговского, Иоасафа Белгородского, Димитрия Ростовского, преподобных Лаврентия Черниговского, Кукши Одесского, великомученицы Варвары и других святых, а также святыни, собранные со всего православного мира и Святой земли. Вблизи монастыря обустроен целебный источник.

Добраться до монастыря можно по трассе из Прилук или по трассе Киев-Сумы.

Справка УНИАН. Первое летописное упоминание о Боршне датируется 1615 годом и в следующем, 2010 году, село будет отмечать свой 395-летний юбилей. Еще в 1805 году в честь Святого Ильи там была возведенная церковь, богослужения в которой проводились до 1944 года.

В июне 1944 году в храме в последний раз прозвучала молитва, произнесенная известным просветителем, подвижником христианства, тогдашним настоятелем церкви, отцом Иоанном (Лабунским). С конца 1970 года от церкви не осталось и следа, она была разрушена и разобрана. В настоящее время жители села стремятся возродить церковь, и возвести новый храм. На месте будущей церкви установлен крест и проводятся молебны.

Монастырь вблизи реки Удай был основан в начале XVII века иеросхимонахом Иоасафом на землях князя Вишневецкого в густых лесах, откуда происходит название. Архитектурный ансамбль святыни сложился во второй половине XVII-XVIII вв. и является уникальным архитектурным комплексом времен барокко. В первой половине XVII ст. там были написаны Густынская летопись и Густынская монастырская летопись. В конце XVIII ст. монастырь был закрыт, а отстроен за 40 лет на средства князей Репниных, родовая усыпальница которых находится в монастыре. В 1845 году Густынский монастырь посещал Т.Г. Шевченко.

При советской власти в монастыре располагались сначала детская колония, а затем – психоневрологический интернат. В 1991 году психдиспансер был закрыт, а за два года начал действовать Густынский Свято-Троицкий женский монастырь. В настоящее время им руководит игуменья Вера (ТАРАН), награжденная в свое время орденом княгини Ольги ІІ степени. Монастырь переживает свое четвертое возрождение. За последние годы отстроено Свято-Троицкий собор и Николаевскую церковь, отреставрирована колокольня и частично ограждение монастыря. В 1994 году была возобновлена Воскресенска церковь, в 1997 году - Троицкая в 1999 году - Николаевская, в 2000 году - Петропавловская церковь.