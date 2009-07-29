В Винницкой области освятили храм в честь Серафима Саровского

В с. Якушенцы Винницкого района Винницкой области освящен новый храм в честь Преподобного Серафима Саровского.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Новый храм освятил архиепископ Винницкий и Могилев-Подольский СИМЕОН.

По данным пресс-службы, в 1936 году местный храм был разрушен и Служба Божья проходила в небольшой часовне на кладбище. В 2002 году бывший настоятель храма протоиерей Василий МОСПАНКО благословил начало строительство нового храма, которое не успел завершить из-за болезни и смерти.

Начатое своим предшественником дело продолжил новый настоятель прихода иерей Ростислав ГОРАК. С помощью сельских верующих строительство и обустройство храма было завершено.

После освящения нового храма архиепископ СИМЕОН отметил строителей и меценатов строительства церковными наградами.