В Киеве представители УПЦ (КП) провели крестный ход

13:20, 28 июля 2009
Православие
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Посвящен крещению Киевской Руси

Около 10 тысяч представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата приняли участие в крестном ходу в Киеве, посвященном 1021-й годовщине крещения Киевской Руси.

Крестный ход начался около 12:00 от Владимирского собора.

Акция проходила улицами Владимирской, мимо Софиевского собора, Михайловского собора - к Владимирской горке.

В крестном ходу приняли участие верующие и священники, а также Патриарх Киевский Филарет.

Участники акции держали в руках государственные флаги Украины, иконы.

Кроме этого, участники крестного хода держали в руках плакаты с надписями "Филарет - наш патриарх", "Независимому государству – независимую церковь", "Боже, Великий, Единый, нам Украину храни".

Сейчас участники собрались около памятника князю Владимиру на Владимирской горке, где проходит богослужение, посвященное годовщине крещения Руси.

 

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