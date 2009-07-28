Епископ УПЦ КП Иларион вручил мэру Тбилиси церковную награду
Орден святого князя Владимира
Епископ Черниговский и Нежинский ИЛАРИОН вручил мэру Тбилиси церковную награду. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговской епархии.
Во время пребывания в Грузии, по благословлению Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТА епископ Черниговский и Нежинский встретился с мэром столицы Гиги УГУЛАВОЙ.
Епископ ИЛАРИОН передал приветствие Святейшего Патриарха ФИЛАРЕТА и вручил пану УГУЛАВЕ высокую церковную награду – Орден святого равноапостольного великого князя Владимира ІІІ ступеня за заслуги в утверждении Украинской Поместной Православної Церкви.
Владыка пожелав ему Божьего благословения, силы, здоровья.
Во встрече принял участие настоятель грузинской парафии УПЦ КП на честь священномученика Кириона, Патриарха Грузинского, священник Николоз ИНАСАРИДЗЕ.