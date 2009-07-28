Епископ УПЦ КП Иларион вручил мэру Тбилиси церковную награду

11:39, 28 июля 2009
Православие
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Орден святого князя Владимира

Епископ Черниговский и Нежинский ИЛАРИОН вручил мэру Тбилиси церковную награду. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговской епархии.

Во время пребывания в Грузии, по благословлению Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТА епископ Черниговский и Нежинский встретился с мэром столицы Гиги УГУЛАВОЙ.

Епископ ИЛАРИОН передал приветствие Святейшего Патриарха ФИЛАРЕТА и вручил пану УГУЛАВЕ высокую церковную награду – Орден святого равноапостольного великого князя Владимира ІІІ ступеня за заслуги в утверждении Украинской Поместной Православної Церкви.

Владыка пожелав ему Божьего благословения, силы, здоровья.

Во встрече принял участие настоятель грузинской парафии УПЦ КП на честь священномученика Кириона, Патриарха Грузинского, священник Николоз ИНАСАРИДЗЕ.

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