Тимошенко среди ночи поехала поздравлять Митрополита Владимира

Вчера поздно вечером Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и глава госкомрелигий Юрий РЕШЕТНИКОВ поздравили Блаженнейшего Митрополита Владимира с днем Ангела – днем памяти святого равноапостольного великого князя Владимира.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-офисе УПЦ, Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в резиденцию Блаженейшего с большим букетом белых роз около 24.00 для того, чтобы иметь возможность первой поздравить Митрополита Владимира.

Как сообщили в пресс-офисе УПЦ Ю.ТИМОШЕНКО назвала Блаженейшего истинным пастырем и духовным отцом украинского народа и пожелала Митрополиту многая лета.

Премьер-министр Украины обсудила с Предстоятелем Украинской Православной Церкви вопрос статуса религиозного образования в Украине, преподавание «Христианской этики» в школах и вопрос реституции церковного имущества.

Как передавал УНИАН, также вчера ночью состоялась встреча Ю.ТИМОШЕНКО с Патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ. В частности, они обсудили отношения между церковью и государством, вопросы духовного возрождения и возвращения наших народов к христианским ценностям, проблемы православия в Украине.

Встреча главы правительства с Предстоятелем Российской православной церкви состоялась в Киево-Печерской Лавре.

«Я приехал, чтобы молиться вместе с людьми, потому, что я верю в чрезвычайную силу молитвы», - отметил Патриарх КИРИЛЛ в начале встречи.

Со своей стороны Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «в такой сложный момент, когда все страны, не только Украина, переживают трудные времена, людям нужны сила воли, сила духа, надежда».

