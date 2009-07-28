Сегодня в Крыму пройдут массовые крещения

Сегодня, 28 июля, в День Крещения Руси, пройдут массовые крещения в приморских городах и находящихся у водных источников населенных пунктах Крыма.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви, согласно Указу Президента Украины 2008 года День Крещения Киевской Руси отмечается в стране как государственный праздник.

Массовые крещения, в частности, пройдут в городах Алушта, Евпатория, Керчь, Севастополь, Судак, Феодосия, Ялта, мысе Фиолет и в Херсонесе. «Перед крещением будущие прихожане пройдут оглашение - наставление в истинах православной веры», - сообщили в пресс-службе.

Вечером 28 июля в Симферополе, на площадке у Зеленого театра Центрального парка культуры и отдыха, детский драматический коллектив из Севастополя покажет музыкальный спектакль «Как князь Владимир Русь Крестил».

Кроме того, в эти дни паломнический отдел Симферопольской и Крымской епархии проводит экскурсионно-паломнические поездки «По стопам святого князя Владимира».