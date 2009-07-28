Журналы № 55–78 заседания Священного Синода РПЦ от 27 июля 2009 года

Журналы № 55–78 заседания Священного Синода от 27 июля 2009 года

27 мая 2009 года в Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Публикуемые ниже журналы Священного Синода подписали:

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Члены Священного Синода:

митрополит Киевский и всея Украины Владимир;

митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир;

митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси;

митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;

митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир;

архиепископ Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата;

митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор;

митрополит Тульский и Белевский Алексий;

митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион;

архиепископ Берлинский и Германский Феофан;

архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин;

архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий, исполняющий обязанности управляющего делами Московской Патриархии.

ЖУРНАЛ № 55

СЛУШАЛИ:

Сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об учреждении Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Справка:

Во исполнение пункта 6 определения Поместного Собора Русской Православной Церкви 27-28 января 2009 года «О жизни и трудах Русской Православной Церкви» Священный Синод в заседании от 31 марта 2009 года (Журнал № 19) создал под председательством Патриарха Московского и всея Руси Комиссию по образованию Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Комиссия и сформированная ею рабочая группа подготовили проект Положения о Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви, а также предложения по составу, повестке дня и плану работ Присутствия.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Учредить Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви.

2. Утвердить Положение о Межсоборном присутствии, а также состав Межсоборного присутствия и его президиума.

3. Включить в повестку дня Межсоборного присутствия следующие вопросы:

• Вопросы богословия;

• Вопросы церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви;

• Вопросы церковного права;

• Вопросы богослужения и церковного искусства;

• Вопросы приходской жизни и приходской практики;

• Вопросы организации церковной миссии;

• Вопросы организации жизни монастырей и монашества;

• Вопросы духовного образования и религиозного просвещения;

• Вопросы организации церковной социальной деятельности и благотворительности;

• Вопросы взаимодействия Церкви, государства и общества;

• Вопросы противодействия церковным расколам и их преодоления;

• Вопросы отношения к инославию и другим религиям;

• Иные актуальные темы церковной жизни.

4. Поручить президиуму Межсоборного присутствия разработать календарный план работ Присутствия и развернутый круг вопросов для рассмотрения Межсоборным присутствием в рамках повестки дня, а также представить на утверждение Священного Синода состав экспертного совета при Межсоборном присутствии.

Журнал № 56

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ: об утверждении уставов новообразованных Синодальных учреждений.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить уставы Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и Синодального информационного отдела.

Журнал № 57

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного архиепископа Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о работе по организации Общецерковной аспирантуры Русской Православной Церкви.

Справка:

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 31 марта 2009 года по предложению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение о создании Общецерковной аспирантуры (журнал № 20). Ректором аспирантуры назначен Преосвященный архиепископ Волоколамский Иларион. 7 мая 2009 года Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был утвержден состав Рабочей группы по выработке Положения (Устава) Общецерковной аспирантуры, ее программы и учебного плана. С 25 мая по 8 июля под председательством Преосвященного архиепископа Илариона проведено четыре заседания Рабочей группы, на которых выработан Устав и учебный план, даны рекомендации, касающиеся структуры аспирантуры, программ вступительных и итоговых экзаменов, штатного расписания. В связи с задачами, поставленными перед новым учебным заведением, в том числе по подготовке церковно-научных кадров высшей квалификации – докторов богословия, Рабочей группой было предложено расширить название аспирантуры («Общецерковная аспирантура и докторантура»), присвоив ей имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Постановили:

1. Одобрить труды Рабочей группы по выработке Положения (Устава) Общецерковной аспирантуры, ее программы и учебного плана.

2. Утвердить Устав Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Журнал № 58

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о его официальном визите в Константинопольский Патриархат.

Справка:

Официальный визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Константинопольский Патриархат состоялся 4–6 июля 2009 года. Его Святейшество сопровождали Преосвященный архиепископ Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей; Преосвященный епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС; священник Игорь Якимчук, исполняющий обязанности секретаря ОВЦС по межправославным отношениям; протодиакон Владимир Назаркин, помощник председателя ОВЦС.

4 июля в тронном зале Патриархии состоялась официальная встреча со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем. В братской и конструктивной атмосфере прошли переговоры Предстоятелей Константинопольской и Русской Православных Церквей. Вечером Святейший Патриарх Кирилл посетил храм Святой Софии.

5 июля в Георгиевском Патриаршем соборе двумя Патриархами была совершена Божественная литургия, по окончании которой Святейший Патриарх Варфоломей устроил обед в честь Святейшего Патриарха Кирилла и членов делегации Русской Православной Церкви. Вечером Предстоятели присутствовали на концерте хора московского Сретенского монастыря в здании древнего храма Агиа Ирини.

6 июля Святейший Патриарх Варфоломей и Святейший Патриарх Кирилл освятили возрожденный храм святых равноапостольных царей Константина и Елены на территории летней резиденции Генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле. Затем Святейший Патриарх Кирилл совершил в обновленном храме первую Божественную литургию, за которой молился Святейший Патриарх Варфоломей и сопровождавшие его архипастыри. В тот же день Святейший Патриарх Кирилл посетил Анкару, где встретился с Премьер-министром Турецкой Республики Р.Эрдоганом и руководителем Управления по делам религии при правительстве Турецкой Республики А.Бардакоглу. Святейший Патриарх также посетил посольство Российской Федерации в Анкаре, где состоялась его встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Турции В.Е.Ивановским, аккредитованными в турецкой столице дипломатами из разных стран и проживающими в Турции соотечественниками.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл с сопровождающей его делегацией возвратился в Москву.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Возблагодарить Господа за братское общение Предстоятелей Константинопольской и Русской Церквей.

2. Выразить удовлетворение состоявшимися собеседованиями со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем, отметив дух братолюбия, проявившийся в общении Предстоятелей.

3. Выразить надежду на дальнейшее успешное развитие отношений между двумя Патриархатами во благо Православия.

4. Считать полезными прошедшие в ходе визита встречи с представителями руководства Турецкой Республики.

Журнал № 59

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о продвижении диалога Русской Православной Церкви с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Справка:

22 июля 2009 года в Москве в Патриаршей резиденции Данилова монастыря прошла встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и группы религиозных лидеров с генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро Мацуурой, в рамках которой обсуждались перспективы выстраивания диалога религиозных общин с этой организацией.

Участники встречи выразили убежденность в существенном потенциале сотрудничества религиозных общин и ЮНЕСКО в сферах образования, науки и культуры, которое может иметь благоприятные последствия для решения многих вопросов глобальной повестки дня. По итогам встречи было принято коммюнике, в котором лидеры поддержали усилия Генерального директора ЮНЕСКО по интенсификации диалога ЮНЕСКО с мировыми религиозными общинами и заявили о намерении учредить консультативную группу религиозных лидеров высокого уровня при Генеральном директоре ЮНЕСКО. Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура приветствовал усилия религиозных лидеров по созданию механизма диалога религиозных общин с ЮНЕСКО.

Ранее, 21 июля, инициатива учреждения консультативной группы религиозных лидеров высокого уровня при ЮНЕСКО обсуждалась на встрече Святейшего Патриарха Московского и всех Руси Кирилла, инициативной группы религиозных лидеров и генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры с Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым, который поддержал инициативу традиционных религиозных общин мира установить сотрудничество с ЮНЕСКО.

ПОСТАНОВИЛИ.

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение результатами встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и группы религиозных лидеров с Генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро Мацуурой.

3. Считать полезным учреждение консультативной группы религиозных лидеров высокого уровня при Генеральном директоре ЮНЕСКО для предоставления согласованного подхода в решениях, затрагивающих вопросы культуры, образования и науки на международном уровне. Отделу внешних церковных связей Московского Патриархата провести необходимую работу по реализации этого решения.

Журнал № 60

СЛУШАЛИ: Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Патриарших визитах в епархии Русской Православной Церкви.

Справка:

В период со времени предшествующего заседания Священного Синода состоялось два Первосвятительских визита в Санкт-Петербургскую епархию:

26 – 29 мая 2009 года;

8 – 13 июля 2009 года.

26 мая в Санкт-Петербурге Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла встречали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, ректор Санкт-Петербургских Духовных школ епископ Гатчинский Амвросий, епископ Петергофский Маркелл, епископ Солнечногорский Сергий, духовенство епархии, губернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко, губернатор Ленинградской области В.П.Сердюков, другие представители власти, общественные деятели.

27 мая, в день отдания Пасхи, Его Святейшество в сослужении членов Священного Синода и других прибывших архипастырей возглавил Божественную литургию в Исаакиевском соборе. По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл совершил малое освящение восстановленного домового храма Святых отцов семи Вселенских Соборов в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода. Святейший Патриарх и члены Синода приняли участие в церемонии открытия Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, которая расположена в комплексе исторических зданий Святейшего Правительствующего Синода и Сената. Церемонию возглавил Президент Российской Федерации Д.А.Медведев. В переданных Русской Православной Церкви синодальных помещениях прошло первое после восстановления в 1917 году Патриаршества в России заседание Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Московского и всея Руси, после которого в храме Святых отцов семи Вселенских Соборов состоялось наречение наместника Александро-Невской Лавры архимандрита Назария (Лавриненко) во епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии.

28 мая, в праздник Вознесения Господня, Его Святейшество в сослужении членов Священного Синода и других архиереев, прибывших на торжества, возглавил Божественную литургию в Троицком соборе Александро-Невской Лавры. За литургией при большом стечении народа во епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии был рукоположен архимандрит Назарий (Лавриненко).

В ходе своего визита Святейший Владыка также посетил святыни Царского Села (ныне – город Пушкин): Федоровский Государев собор, собор святой великомученицы Екатерины, Софийский (Вознесенский) собор, а также храмы в Ленинградской области: церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке, Екатерининский храм села Мурино, собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных поселка Токсово, где совершил освящение приходского геронтологического центра имени императрицы Марии Феодоровны. В ходе посещения храмов прошли встречи Его Святейшества с духовенством и многочисленными прихожанами.

В завершение своего визита в Санкт-Петербургскую епархию, вечером 29 мая, Святейший Патриарх выступил в Ледовом дворце перед студентами вузов Санкт-Петербурга и других городов, учащимися Духовных учебных заведений, членами юношеских организаций. На мероприятие собралось более восьми тысяч человек; на трибунах висели плакаты: «Студенты Санкт-Петербурга приветствуют Патриарха Кирилла», «Церковь – духовный университет», «В будущее – с верой!», «Кирилл – наш Патриарх», «Православный храм − в каждый вуз», «Будущее – в наших руках».

8 июля Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Тихвин. Его Святейшество сопровождали исполняющий обязанности управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий и руководитель Административного секретариата Московского Патриархата епископ Солнечногорский Сергий.

В Тихвине Святейшего Патриарха приветствовали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, ректор Санкт-Петербургских Духовных школ епископ Гатчинский Амвросий, епископ Петергофский Маркелл, наместник Александро-Невской Лавры епископ Выборгский Назарий, а также представители светской власти: губернатор Ленинградской области В.П.Сердюков, глава администрации Тихвинского района О.А.Никитин, глава администрации Тихвинского городского поселения К.Б.Полнов.

9 июля, в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери и в пятую годовщину возвращения Тихвинской иконы Царицы Небесной в родную обитель, поскольку древний Успенский собор обители не мог вместить всех богомольцев, собравшихся на торжество, Святейший Патриарх возглавил Божественную литургию под открытым небом перед главным собором Тихвинского Успенского монастыря.

В тот же день Святейший Патриарх прибыл на Валаам, где Его Святейшество встречали наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий, насельники обители, делегация правительства Карелии во главе с заместителем председателя правительства Карелии В.Д.Бойничем. Затем состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Председателем Правительства Российской Федерации В.В.Путиным.

10 июля Святейший Владыка и глава республики Карелии С.Л.Катанандов возглавили церемонию открытия музея имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Также Его Святейшество совершил малое освящение храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца на территории воинской части, дислоцированной на Валааме.

Накануне дня памяти святых преподобных Сергия и Германа Валаамских и в самый день праздника Святейший Патриарх возглавил торжественные богослужения в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря. По окончании Божественной литургии в присутствии высоких гостей был освящен памятник Святейшему Патриарху Алексию II на соборной площади обители.

11 июля, в канун чествования святых первоверховных апостолов Петра и Павла, праздничную утреню Святейший Патриарх Кирилл совершил в нижнем (Сретенском) храме собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы Коневского монастыря.

12 июля, в праздник святых апостолов Петра и Павла, впервые в историческом Петропавловском кафедральном соборе Санкт-Петербурга Патриарх Московский и всея Руси совершил Божественную литургию, за которой молилось несколько тысяч верующих. Затем Его Святейшество встретился с губернатором Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко. Состоялось общение с петербуржцами и гостями города.

В тот же день Его Святейшество посетил Троицкую Александро-Невскую лавру, Никольский храм на Большеохтинском Георгиевском кладбище и церковь Серафима Саровского на Серафимовском кладбище.

Затем Святейший Владыка прибыл в Кронштадт, где посетил музей-квартиру святого праведного Иоанна Кронштадтского, осмотрел строящуюся часовню Тихвинской иконы Божией Матери и принял участие в церемонии встречи флага легендарного крейсера «Варяг». В торжественной встрече доставленного в Кронштадт носового флага (гюйса) крейсера «Варяг» принимали участие член Общественного попечительского совета по восстановлению Никольского Морского собора в Кронштадте, супруга Главы Российского государства С.В.Медведева, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Общественного попечительского совета по восстановлению Никольского Морского собора в Кронштадте А.Д.Беглов, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе И.И.Клебанов, губернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко, другие члены попечительского совета, ветераны и военнослужащие Военно-Морского флота, священнослужители, жители и гости Кронштадта. По окончании торжественной церемонии Святейший Патриарх Кирилл и члены Общественно-попечительского совета посетили Никольский Морской собор и кронштадтский собор в честь Владимирского образа Богоматери.

13 июля, в праздник Собора двенадцати апостолов, Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в главном храме петербургского Иоанновского монастыря на Карповке.

В этот же день Его Святейшество отбыл в Москву.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, епископа Троицкого Панкратия, губернатора Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко, губернатора Ленинградской области В.П.Сердюкова, главу правительства республики Карелии С.Л.Катанандова за оказанный Предстоятелю Русской Православной Церкви и сопровождавшим его лицам радушный прием.

Журнал № 61

СЛУШАЛИ:

Сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о проведении в Москве в 2009 году Дней славянской письменности и культуры.

Справка:

С 20 мая по 1 июня 2009 года в Москве прошло празднование Дней славянской письменности и культуры. В ходе торжеств прошли мероприятия, посвященные этому всероссийскому церковно-государственному празднику.

21-23 мая состоялся Всемирный русский народный собор, объединивший в общей сложности за три дня работы около десяти тысяч человек из Москвы, Московской области, городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

22 мая состоялось открытие V Московского международного фестиваля славянской музыки.

23 мая в Универсальном спортивно-зрелищном комплексе Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с молодежью и студенчеством Москвы. Во встрече участвовали студенты почти 170 вузов, делегаты и гости III Московского православного форума «Вера и дело», представители молодежных организаций. После окончания выступления Святейший Патриарх Кирилл ответил на ряд вопросов, заданных из зала, а также посредством телемоста ― с площади перед спортивным комплексом.

24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении сонма архипастырей и московского духовенства возглавил праздничную Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. Затем молитвенное шествие, которое возглавил Святейший Патриарх, проследовало к Васильевскому спуску. Возле Покровского собора Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молебен святым Солунским братьям. Несмотря на проливной дождь, на торжество собралось множество людей. Телеканал «Вести» вел прямую видеотрансляцию с Васильевского спуска.

В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения надгробий А.И.Деникина, И.А.Ильина, И.С.Шмелева на кладбище московского Донского монастыря.

Вечером 24 мая на Тверском бульваре с участием клубов исторической реконструкции прошло уникальное историческое театрализованное действие «Улица истории». Состоялся также фолк-концерт на Пушкинской площади.

25 мая в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялась церемония награждения Международной премией святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, по окончании который был дан торжественный прием. В ходе церемонии председатель Совета директоров группы компаний «ПРОТЕК» В.С.Якунин вручил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу сертификат на 19 томов научного факсимильного издания «Лицевой летописный свод XVI века», представляющего знаменитое книжное собрание Ивана Грозного, а также на 11 томов сопроводительного научного комментария. По благословению Святейшего Патриарха это уникальное издание было передано в Синодальную библиотеку имени Святейшего Патриарха Алексия II.

28 мая в Московском Доме национальностей состоялся международный симпозиум «Славянский мир в третьем тысячелетии». На симпозиуме рассматривались вопросы о перспективах развития славянских государств в области культуры, образования, науки, экономики и политики. Основной целью симпозиума было определение контуров понимания современными общественными и научными кругами будущего славянского мира.

1 июня, в Международный день защиты детей, в Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре прошла встреча детей-паломников из разных городов со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В ходе праздничных мероприятий также прошли встречи с писателями и поэтами в парках, садах и библиотеках, концерты славянской музыки, выставки художников, конкурсы и фестивали. В общей сложности в рамках Дней славянской письменности и культуры в Москве прошло около 50 мероприятий, которые способствовали сохранению славянского культурного наследия, развитию народной дипломатии, преодолению национальной розни, укреплению добрососедства и сотрудничества между народами.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение успешным проведением в Москве Дней славянской письменности и культуры.

3. Благодарить мэра Москвы Ю.М.Лужкова и правительство Москвы, Славянский фонд России, Отдел Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, московское духовенство и прихожан храмов города за труды по проведению праздничных мероприятий.

4. Отметить важность проведения в будущем центральных торжеств, посвященных памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в Москве.

Журнал № 62

СЛУШАЛИ:

Предложения Преосвященного митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, председателя Синодальной Богословской комиссии, об исполнении соборных определений о создании современного Катехизиса Русской Православной Церкви.

Справка:

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, проходивший в Москве 24–29 июня 2008 года, в частности, признал важным «начать работу по созданию современного Катехизиса Русской Православной Церкви» (п. 21 определения «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»).

ПОСТАНОВИЛИ:

Синодальной Богословской комиссии во взаимодействии с синодальными структурами начать подготовку современного Катехизиса Русской Православной Церкви.

Журнал № 63

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, председателя Синодальной Богословской комиссии, об обновлении состава Синодальной Богословской комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Синодальную Богословскую комиссию в следующем составе:

1) Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси — председатель Синодальной Богословской комиссии;

2) Архиепископ Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;

3) Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Миссионерского отдела Русской Православной Церкви;

4) Архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской Духовной академии;

5) Архиепископ Бориспольский Антоний, председатель Богословско-канонической комиссии Украинской Православной Церкви, ректор Киевской Духовной академии;

6) Епископ Гатчинский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской Духовной академии;

7) Епископ Бобруйский и Быховский Серафим, первый проректор института теологии Белорусского государственного университета;

8) Архимандрит Иоасаф (Морза), ректор Минской Духовной академии;

9) Архимандрит Кирилл (Говорун), председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви;

10) Протоиерей Валентин Асмус, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент Московской Духовной академии;

11) Протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

12) Протоиерей Максим Козлов, профессор Московской Духовной академии;

13) Протоиерей Кирилл Копейкин, доцент, секретарь Ученого совета Санкт-Петербургской Духовной академии;

14) Протоиерей Андрей Новиков, клирик Одесской епархии;

15) Протоиерей Владислав Цыпин, председатель Историко-правовой комиссии Русской Православной Церкви, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин, профессор Московской Духовной академии;

16) Протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви и общества ;

17) Протоиерей Владимир Шмалий, доцент, проректор Московской Духовной академии — секретарь Синодальной Богословской комиссии;

18) Иеромонах Савва (Тутунов), секретарь Управления делами Московской Патриархии, преподаватель Московской Духовной академии;

19) Священник Димитрий Юревич, проректор Санкт-Петербургской Духовной академии;

20) Священник Михаил Желтов, заведующий кафедрой литургики, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент Московской Духовной академии;

21) Священник Владимир Хулап, преподаватель Санкт-Петербургской Духовной академии;

22) Протодиакон Андрей Кураев, профессор Московской Духовной академии;

23) Бурега Владимир Викторович, преподаватель Киевской Духовной академии;

24) Зубов Андрей Борисович, профессор, заведующий кафедрой истории религий Российского православного института святого Иоанна Богослова;

25) Козырев Алексей Павлович, заместитель декана философского факультета Московского государственного университета;

26) Кравец Сергей Леонидович, руководитель Церковно-научного центра «Православная энциклопедия»;

27) Легойда Владимир Романович, председатель Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви;

28) Малер Аркадий Маркович, председатель Византийского клуба «Катехон» при Институте философии Российской академии наук;

29) Малков Петр Юрьевич, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

30) Фокин Алексей Русланович, главный редактор Центра библейского-патрологических исследований Синодального отдела по делам молодежи, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук;

31) Хоружий Сергей Сергеевич, директор Института синергийной антропологии.

Журнал № 64

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного архиепископа Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о визите делегации Русской Православной Церкви в пределы Польской Православной Церкви.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 30 мая – 1 июня 2009 года состоялся визит в Польскую Православную Церковь делегации Московского Патриархата в составе председателя Отдела внешних церковных связей архиепископа Волоколамского Илариона и заместителя председателя ОВЦС протоиерея Николая Балашова.

30 мая делегация была принята Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой. В ходе встречи обсуждались вопросы общеправославного значения, представляющие обоюдный интерес для Русской и Польской Православных Церквей. В тот же день в женском монастыре святых Марфы и Марии на горе Грабарке члены делегации приняли участие в праздновании двадцатилетия преподавания православного курса Закона Божия в общеобразовательных учреждениях Республики Польша.

31 мая на торжествах по случаю одиннадцатой годовщины интронизации Блаженнейшего Митрополита Саввы в кафедральном соборе города Холма архиепископ Иларион сослужил Предстоятелю Польской Православной Церкви за Божественной литургией.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Одобрить результаты состоявшегося визита.

Журнал № 65

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного архиепископа Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о визите делегации Русской Православной Церкви в пределы Православной Церкви в Чешских землях и Словакии.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28–29 мая 2009 года состоялся визит в пределы Православной Церкви в Чешских землях и Словакии делегации Русской Православной Церкви в составе председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископа Волоколамского Илариона и заместителя председателя ОВЦС протоиерея Николая Балашова.

28 мая члены делегации имели встречу с Блаженнейшим Архиепископом Пражским, Митрополитом Чешских земель и Словакии Христофором. Обсуждались вопросы общеправославного значения, представляющие взаимный интерес.

29 мая члены делегации Русской Православной Церкви участвовали в торжествах по случаю 10-летия храма святого великомученика Георгия Победоносца при Посольстве Российской Федерации в Праге. В тот же день под председательством Блаженнейшего Митрополита Христофора состоялась презентация издания «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» на чешском языке, приуроченного к 30-летию Подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Одобрить результаты состоявшегося визита.

Журнал № 66

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного архиепископа Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся 7–12 июня 2009 года в Шамбези (Швейцария) IV Всеправославном предсоборном совещании.

Справка:

В соответствии с постановлением Священного Синода от 27 мая 2009 года (журнал № 47), делегация Русской Православной Церкви в составе председателя Отдела внешних церковных связей архиепископа Волоколамского Илариона, архиепископа Берлинско-Германского и Великобританского Марка (Русская Зарубежная Церковь), заместителя председателя Отдела внешних церковных связей протоиерея Николая Балашова и переводчика А.Г.Чурякова приняла участие в заседаниях IV Всеправославного предсоборного совещания, проходившего в Шамбези с 7 по 12 июня 2009 года при участии представителей четырнадцати Автокефальных Православных Церквей.

Данное совещание было созвано с целью обсуждения вопроса канонического обустройства православной диаспоры на основании решения, принятого Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей во время их встречи 10–12 октября 2008 года в Стамбуле и подтвержденного в ходе последовавшей переписки.

Совещание рассмотрело проекты документов, подготовленные на заседаниях Межправославной подготовительной комиссии, состоявшихся 10–17 ноября 1990 года и 7–13 ноября 1993 года, а также на конференции специалистов по каноническому праву, прошедшей 9–14 апреля 1995 года в Шамбези.

В разработанные ранее проекты были внесены дополнения и поправки, принятые на основе консенсуса. Для укрепления православного единства и сотрудничества одобрено создание в ряде регионов мира епископских собраний, в состав которых войдут все канонические православные архиереи данного региона.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить позицию делегации Русской Православной Церкви на IV Всеправославном предсоборном совещании.

2. Выразить удовлетворение конструктивным характером данного совещания, внесшего вклад в укрепление общеправославного сотрудничества.

Журнал № 67

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного архиепископа Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о проведении XIII заседания рабочей группы по взаимодействию Русской Православной Церкви и Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Справка:

29 июня 2009 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата прошло XIII заседание рабочей группы по взаимодействию Русской Православной Церкви и Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Участники заседания признали значимость избрания нового Предстоятеля Русской Православной Церкви – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для дальнейшего развития международной деятельности Церкви.

Члены рабочей группы также рассмотрели современную деятельность Римско-Католической Церкви на международной арене и выразили удовлетворение состоянием православно-католического взаимодействия на уровне их представительств при европейских структурах в Брюсселе и Страсбурге, а также при ООН в Нью-Йорке.

Особое внимание участники заседания уделили перспективам развития диалога традиционных религиозных общин и международных организаций, в частности, на площадке ЮНЕСКО. Была подчеркнута важность продолжения содействия со стороны Министерства процессу выстраивания диалога религиозных общин с международными организациями.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Доклад принять к сведению.

2.Считать полезным проведение заседаний рабочей группы для укрепления конструктивного взаимодействия между Русской Церковью и Министерством иностранных дел Российской Федерации по направлениям международной деятельности Московского Патриархата.

Журнал № 68

СЛУШАЛИ: Доклад Преосвященного архиепископа Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, об участии представителей Русской Православной Церкви в IV Всемирном саммите религиозных лидеров, приуроченном к встрече «Группы восьми».

Справка:

16–17 июня 2009 года, в преддверии саммита «Группы восьми», в Риме прошел Всемирный саммит религиозных лидеров. Саммит стал продолжением инициативы, начало которой было положено проведением Всемирного саммита религиозных лидеров в Москве в 2006 году. Впоследствии аналогичные встречи проводились в Кельне (Германия) и в Саппоро (Япония).

В работе саммита приняли участие представители христианства, иудаизма, ислама, буддизма, синтоизма, иных традиционных религий и межрелигиозных организаций из более чем 20 стран мира. Приветствие в адрес участников направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По итогам работы участники IV Всемирного саммита религиозных лидеров приняли обращение к лидерам «Большой восьмерки». Оно было передано премьер-министру Италии Сильвио Берлускони для использования в рамках сам