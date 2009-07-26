Митрополит Владимир освятил храм во имя Феодосия Черниговского

Глава УПЦ блаженнейший Митрополит Владимир освятил престол храма в честь святителя Феодосия Черниговского в Святошинском районе столицы (ул. Чернобыльская, 2).

Об этом сообщает сайт УПЦ. После богослужения Митрополит поздравил духовенство и верующих с торжественным событием освящения престола нововозведённого храма и подарил икону святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского.

Как отмечается в сообщении, на православной карте города храм появился неслучайно: после аварии на ЧАЭС в 1986 году в Святошинском районе получили жилье немало переселенцев из зоны отчуждения, ликвидаторов аварии и членов их семей.

Впоследствии в сквере на углу проспекта Победы и улицы Чернобыльской был установлен памятник «И мертвым, и живым, и нерожденным». Кроме традиционных митингов-реквиемов в том начали звучать слова поминальной христианской молитвы за всех, кто пожертвовал своей жизнью, спасая других от последствий аварии.

25 апреля 2001 года, в 15-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, был заложен первый камень в фундамент храма. К 20-й годовщине аварии на ЧАЭС была заложена мемориальная колокольня «Колокола Чернобыля», в которой предусмотрено помещение для воскресной школы, просфорни и мемориальной комнаты памяти жертв Чернобыльской трагедии. Одну из стен колокольни, строительство которой до сих пор продолжается, украшает большая икона «Чернобыльский Спас».