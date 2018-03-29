Митрополит Владимир: "Верующие счастливы, что будут иметь возможность молиться с Предстоятелем РПЦ"

В пятницу, 24 июля, в конференц-зале корпуса Синодальных отделов УПЦ Киево-Печерской Лавры Блаженнейший Митрополит Владимир дал брифинг для журналистов центральных СМИ.

Предстоятель УПЦ ответил на вопросы журналистов.

Об ожиданиях

«Верующие радуются, что к ним приедет Патриарх. Они счастливы, что будут иметь возможность молиться с Предстоятелем Русской Православной Церкви - Церкви, которая имеет свои представительства в 65 странах мира».

«Мы также считаем, что это закономерное дело, древняя традиция Церкви: посещение своей паствы. Апостол Павел, бывая на тех приходах, которые их он основал и поставил на них пресвитеров, говорил: «Радуюсь, увидев, что вы находитесь в учении Христовом, как я завещал вам это делать».

Об почтении памяти жертв Голодомора

«Во время планирования визита Святейшего в Киеве речь шла о возложении цветов и почтении памяти погибших в Великой Отечественной войне возле памятника-обелиска на площади Славы. Тогда Святейшому сказали, что рядом стоит новый мемориал жертвам Голодомора. Патриарх высказал пожелание возложить также цветы и к новому памятнику, ведь это также касается памяти погибших людей...»

Об украинских Лаврах и Херсонесе

«Херсонес является историческим местом, где получил крещение святой равноапостольный князь Владимир. Собор был уничтожен, а отстроен только в конце 90- х годов прошлого столетия. Освящение собора пришлось возглавить мне, присутствовали на освящении тогдашние Президенты Украины и России. Теперь к этой святыне постоянно прибывают паломники, это место воспоминания крещения святого равноапостольного князя Владимира. Поэтому посетит святыню и Патриарх.

Три Лавры есть на территории Украинской Православной Церкви. С давних времен они были чтимы в нашем народе, и в период атеистических гонений их закрыли и осквернили. Сейчас эти величественные святыни - Киево-Печерская, Свято-Успенская Почаевская и Святогорская Лавры возрождаются, восстанавливаются.

Патриарх, конечно, не может обминуть вниманием три Лавры, знаменитые своей историей, ведь они дают людям хлеб духовный».

О личности Патриарха

«Я давно знаю Святейшего Кирилла, тогда, когда он еще совсем молодым работал при митрополите Никодиме (Ротове), ныне покойном. Патриарх - человек умный, толерантный, настойчивый. Я думаю, что он не нанесет никакого вреда Церкви, а наоборот. Те, что подстрекают верующих и общественность против него, пугают тем, что он якобы великий реформатор, и привнесет существенные изменения в православной вере. Это не совсем так... Патриарх молодой, энергичный, справедливый, хорошо относится к людям».

О посещении места строительства кафедрального Собора

«Святейший сам высказал пожелание посетить место строительства нашего кафедрального Свято-Воскресенского собора, чтобы помолиться, дабы Господь помог нам завершить строительство. Как вы знаете, наша Церковь не имеет собора с 1992 года. Сейчас часто спрашивают, поможет ли визит Святейшего строительству собора. На это отвечу, что мы просить не будем, а если кто-то захочет помочь, то и отказываться не станем...»

Православие в Украине