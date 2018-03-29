Чего ждет Украина от Патриарха Кирилла?

В понедельник 27 июля в Киев прибывает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он проведет в Украине 10 дней, в течение которых посетит как восточные, так и западные регионы страны. Ожидаются торжественные патриаршие богослужения во всех трех Лаврах Украинской Православной Церкви (Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской), а также в древнем Херсонесе.

Даже беглый обзор программы визита позволяет сделать вывод о его последовательно пастырском характере. Контакты с представителями власти сведены к минимуму. Ожидаются лишь протокольные встречи с Президентом и Премьер-министром Украины. В этом отношении программа визита Патриарха Кирилла принципиально отличается от прошлогодней программы пребывания в Киеве Константинопольского Патриарха Варфоломея. Тогда в течение трех дней Вселенского Патриарха можно было видеть почти исключительно в компании с Президентом Украины.

И все же большая часть экспертов, активно высказывающихся в украинских СМИ по поводу предстоящего визита, уверена, что в нынешней ситуации приезд в Украину Московского Патриарха не может не иметь политической окраски. Ведь в глазах значительной части украинского общества Патриарх Кирилл является представителем не только Церкви, но и Российского государства, а значит, и проводником российских политических интересов. И потому даже, казалось бы, нейтральные заявления главы Русской Православной Церкви приобретают сегодня в Украине политические коннотации.

Надежды и опасения

Последние дни ознаменовались появлением ряда официальных заявлений, которые позволяют сделать определенные выводы о том, чего же ждет от Московского Патриарха украинское общество.

Еще 9 июля Священный Синод Украинской Православной Церкви обнародовал краткое обращение к своей пастве в связи с предстоящим визитом Патриарха Кирилла. Напомним, что именно эта Церковь является инициатором визита, поэтому ее голос в преддверии приезда в Киев главы Московского Патриархата особо важен.

В своем обращении Синод говорит о предстоящем визите как о радостном событии, долженствующем вдохновить Украинскую Церковь на совершение ее спасительной миссии. Синод также высказывает надежду, что Святейший Патриарх окажет поддержку инициативам Украинской Православной Церкви по «утверждению церковного единства и преодолению разделений в украинском православии».

Действительно, в течение 2007-2009 годов Соборы епископов Украинской Православной Церкви, ее Священный Синод, а также лично Блаженнейший Митрополит Владимир озвучили ряд инициатив по уврачеванию украинских церковных разделений. Еще в конце 2007 года две пребывающие в расколе и не имеющие общения с мировым православием украинские конфессии («Украинская Православная Церковь Киевский Патриархат» и «Украинская Автокефальная Православная Церковь») направили в адрес Украинской Православной Церкви свои обращения, на которые в 2008 году были даны официальные ответы. Это создало предпосылки для диалога по преодолению разделений в украинском православии. И теперь Священный Синод Украинской Православной Церкви высказал надежду, что Московский Патриарх поддержит имеющиеся в Украине положительные тенденции.

В заключение авторы обращения призывают всех верных Украинской Православной Церкви вознести молитву, «дабы утихли страсти, которые в последнее время нагнетаются вокруг визита недоброжелателями».

Таким образом, Украинская Православная Церковь главное содержание визита видит в молитвенном общении Патриарха со своей украинской паствой и высказывает надежду, что Патриарх Кирилл поддержит ее инициативы по преодолению церковных расколов.

УПЦ КП и УАПЦ не менее ясно заявили о своем отношении к предстоящему визиту. 20 июля обращение к пастве опубликовал глава УАПЦ Мефодий Кудряков. Здесь, прежде всего, признается, что Предстоятель Русской Православной Церкви имеет законное право посетить свою паству в Украине, и в этой связи глава УАПЦ призвал епископат, духовенство и мирян своей конфессии «с пониманием и толерантностью отнестись к высокому гостю»: «Будем гостеприимными! Воздержимся от каких-либо действий, которые смогут нарушить хрупкий конфессиональный мир в Украине».

При этом УАПЦ вполне разделяет опасение, что визит Московского Патриарха может превратиться в политическую акцию. В обращении подчеркивается недопустимость политизации церковной жизни: «Церковь и ее иерархи должны стоять в стороне от политических процессов. И мы стремимся, чтобы Церковь была свободна от светской идеологии и влияний, чтобы в ней не было разделений по политическому или национальному признаку».

Главная же надежда УАПЦ также связана с тем, что приезд Патриарха Кирилла может стать шагом на пути преодоления разделений в украинском православии. «Более трети православных приходов в Украине сегодня принадлежат УПЦ Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви. Это около пяти с половиной тысяч приходов… Игнорировать позицию этих общин, делать вид, что нас не существует или что наше существование обусловлено мифической поддержкой государства или политических сил, можно лишь, сознательно не желая видеть жизнь такой, какова она есть».

Глава УАПЦ также недвусмысленно заявил, что в деле преодоления раскола приоритетным он считает диалог именно с Украинской Православной Церковью и лично с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром. В обращении высказано особое почтение к личности Предстоятеля Украинской Православной Церкви: «Мы глубоко чтим Блаженнейшего Митрополита Владимира, ценим его самоотверженный труд по уврачеванию разделения».

Хотя обращение и не содержит каких-то конкретных предложений, все же в нем достаточно ясно задекларирована готовность УАПЦ к участию в межконфессиональном диалоге в Украине с целью преодоления раскола. Так что текст, обнародованный главой УАПЦ, вполне коррелирует с содержанием обращения Священного Синода Украинской Православной Церкви.

При этом Мефодий Кудряков все же еще раз подчеркнул, что украинское автокефальное движение традиционно считает неразрывной связь между проблемой раскола и вопросом канонического статуса Украинской Православной Церкви. Вполне очевидно, что для УАПЦ предпосылкой объединения должно стать если не предоставление автокефалии (что ныне признается невозможным), то, во всяком случае, шаги Московского Патриархата, направленные на усиление автономии Украинской Церкви.

22 июля обнародовал свое обращение к украинскому народу и глава УПЦ КП Филарет Денисенко. Хотя оно выдержано в значительно более резких тонах, нежели обращение главы УАПЦ, все же в этих двух текстах немало схожих концептуальных положений. Глава УПЦ КП также заявил, что уважает «право Российского патриарха молиться вместе с паствой, проповедью и общением наставлять ее в христианских добродетелях». Более того, приезд Московского Патриарха в Украину, по мнению УПЦ КП, — это свидетельство реального соблюдения здесь конституционного права граждан на свободу совести и равноправия всех конфессий перед законом.

Далее в обращении в довольно резкой форме высказано опасение о том, что предстоящий визит все же задуман как политическая акция. Попутно не менее жестко критикуется отношение российской власти к Украинскому государству. При этом Патриарх Кирилл прямо назван виновным в «использовании структур Московского Патриархата в Украине в качестве орудия российской государственной политики». Казалось бы, столь серьезные обвинения, да еще высказанные в подчеркнуто недипломатичной форме, не оставляют возможности для какого-либо диалога между УПЦ КП и Патриархом Кириллом, однако вторая часть обращения все же выдержана в куда более конструктивном тоне.

Во-первых, хотя глава УПЦ КП и признает право украинской общественности на проведение акций протеста в связи с визитом в Украину Патриарха Кирилла, все же он официально заявил, что УПЦ КП не будет принимать участия в этих акциях: «Мы будем молиться за Патриарха Кирилла, чтобы Господь склонил его сердце к поиску настоящего понимания между Российской и Украинской Церквами. Мы будем молиться о мире и добрососедстве между Украиной и Россией. Мы призываем к этой молитве всю нашу паству и всех православных христиан Украины».

Во-вторых, глава УПЦ КП пошел гораздо дальше общих деклараций УАПЦ и высказал вполне конкретную инициативу. Он предложил провести встречу «или на уровне Предстоятелей наших Церквей, или на уровне уполномоченных представителей» для обсуждения перспектив развития православия в Украине. Также Филарет Денисенко сообщил, что в настоящее время УПЦ КП подготовила письменные предложения относительно путей преодоления украинского церковного раскола, которые и готова вручить Патриарху Кириллу в случае проведения подобной встречи. Если же эта встреча не состоится, предложения УПЦ КП будут обнародованы в СМИ.

Что касается Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ), то, хотя эта конфессия и не издавала никаких официальных документов в связи с визитом в Украину Патриарха Кирилла, все же в неофициальных высказываниях ее лидеров также был озвучен ряд тезисов принципиального характера. Так, предстоятель УГКЦ Верховный архиепископ Киево-Галицкий кардинал Любомир Гузар в своем интервью Интернет-порталу «Релігія в Україні» сказал, что визит главы Московского Патриархата в Украину будет означать «духовный подъем для всех наших православных собратьев». И хотя кардинал Любомир напомнил, что именно «определенные шаги» Русской Православной Церкви заметно осложнили сегодня решение в Ватикане вопроса о предоставлении УГКЦ статуса патриархата, все же нынешний визит, по его мнению, вряд ли как-то отразится на жизни УГКЦ. Также предстоятель УГКЦ высказал надежду услышать из уст Патриарха Кирилла ясное видение путей достижения церковного единства в украинском православии: «Было бы очень интересно увидеть, услышать возможность каких-нибудь формул внутреннего объединения с полным респектом для всех сторон».

«Зняти погони іноземних держав»

В преддверии визита ряд характерных заявлений сделали и некоторые общественно-политические силы. Так, 19 июля Ровенская областная организация Украинской народной партии на своем собрании в честь 20-летия Народного руха Украины приняла обращение к Президенту, Премьер-министру, Министерству иностранных дел Украины, главе СБУ, главе Ровенской областной госадминистрации и мэру города Ровно в связи с предстоящим приездом на Ровенщину Патриарха Кирилла. Запланированное посещение Патриархом ряда храмов, на которые, кроме Украинской Православной Церкви, претендует также УПЦ КП, названо в этом обращении «сознательной провокацией, направленной на обострение межконфессиональных отношений в Украине и на раскол в украинском обществе». Подписанты обращения просят власти не допустить посещения Патриархом Кириллом указанных храмов, а также заявляют о своем намерении организовать на Ровенщине акции протеста во время пребывания здесь Московского Патриарха.

Еще более знаковый документ был опубликован 20 июля. Это обращение к православным верующим с витиеватым названием «Слово у відповідь (Апокриcис) православних християн України на міжконфесійні чвари, суспільні біди, спокуси й випробування». Среди подписантов документа столь известные активисты украинского национального движения, как, например, Иван Драч и Левко Лукьяненко. Также «Апокрисис» подписали полтора десятка историков, писателей, журналистов и общественных деятелей.

Хотя в «Апокрисисе» ничего прямо не говорится о предстоящем визите, и даже имя Патриарха Кирилла здесь ни разу не упомянуто, все же его публикация в канун визита и круг затронутых в нем тем недвусмысленно свидетельствуют о тесной связи текста с предстоящими на будущей неделе церковными торжествами. «Апокрисис» содержит довольно жесткие выпады против руководства Русской Православной Церкви: «Московские патриархат и власть препятствуют утверждению единой Поместной Православной Церкви в Украине… Московская Церковь, как и в прежние столетия, в руках власти превратилась в инструмент уничтожения и разрушения украинства… Церковь болеет цезарепапизмом». Проблема каноничности церковных образований в Украине трактуется здесь как исключительно политическая: «Разговорами о «каноничности» и «неканоничности» Украине пытаются подкинуть идею, что каноничной может быть лишь Церковь, утвержденная КГБ». Авторы текста призывают священников и мирян «снять погоны иностранных государств, покаяться пред Богом и народом и стать на путь правды».

Вполне очевидно, что «Апокрисис» также вышел из тех кругов украинского социума, которые намерены активно протестовать против приезда в Украину Патриарха Кирилла. Текст содержит программные претензии украинской национальной (скорее даже националистической) интеллигенции к Московскому Патриархату и, видимо, задумывался как идейное обоснование готовящихся акций протеста.

Таким образом, практически все заинтересованные силы высказали свое отношение к визиту в Украину Патриарха Кирилла. Весьма показательно, что программные заявления сделаны лишь представителями религиозных и общественных организаций. Власть пока воздерживается от каких-либо официальных деклараций.

Ждем ответа

Не трудно заметить, что упомянутые высказывания глав христианских конфессий Украины в основе своей имеют много общего. И УПЦ КП, и УАПЦ, и УГКЦ признают право на пастырские визиты Патриарха Кирилла в Украину и высказывают надежду, что нынешний его приезд сюда будет способствовать укреплению христианских нравственных ценностей среди украинского народа. При этом авторы обращений высказывают вполне определенные опасения в связи с возможной политизацией предстоящего визита.

Еще один очевидный лейтмотив высказываний церковных лидеров — это фактическая поддержка объединительных инициатив, высказанных в последнее время Украинской Православной Церковью. И если в 1990-е годы все подобные инициативы практически полностью игнорировались как в УПЦ КП, так и в УАПЦ, то сегодня обе эти конфессии в значительной мере готовы признать за Украинской Православной Церковью статус лидера в объединительном процессе. Таким образом, сложившаяся сегодня в Украине конфессиональная ситуация дает возможность Блаженнейшему Митрополиту Владимиру, духовный авторитет которого в украинском обществе достаточно высок, стать реальным лидером объединительного процесса.

Вполне очевидно, что Украинская Православная Церковь и ее Предстоятель нуждаются сегодня в авторитетной поддержке своих инициатив и со стороны Патриарха Кирилла. Такая поддержка была бы очень важна и потому, что и УПЦ КП, и УАПЦ заявили о готовности развивать диалог с Украинской Православной Церковью, предложив Патриарху Кириллу высказаться по поводу возможного формата этого диалога.

И все же предстоящий визит будет для Предстоятеля Русской Православной Церкви чрезвычайно непростым. Вполне очевидно, что сегодня в Украине готовятся акции протеста, масштаб которых пока не совсем понятен. Протестные настроения ясно выражены в заявлении Ровенской областной организации УНП и в «Апокрисисе», подписанном знаковыми для украинского национального движения фигурами. Весьма показательно молчание украинской власти. Видимо, его следует понимать как отсутствие намерения предотвращать намеченные протесты административными методами. И потому не исключено, что предстоящий визит (по крайней мере, в некоторых регионах) может напомнить о событиях 1991 года, когда приезд в Киев Святейшего Патриарха Алексия ознаменовался бурными протестами украинских националистических организаций.

Таким образом, сегодня более или менее прояснилась расстановка сил накануне визита. С одной стороны, украинское церковное сообщество четко сформулировало вопросы, ответов на которые будут ждать от Патриарха Кирилла уже на грядущей неделе. С другой стороны, радикально-националистический сегмент украинского социума озвучил намерение жестко реагировать на возможные попытки использовать Церковь в качестве инструмента политического влияния.

Что же ответит на это Предстоятель Русской Православной Церкви? Как говорится, давайте доживем до понедельника…

Владимир БУРЕГА , "Регилия в Украине"