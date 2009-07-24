В Луцке освятили церковь УПЦ КП в честь Великомученицы Екатерины

В Луцке освятили церковь в честь Великомученицы Екатерины. В новом храме ежедневно будут отправлять монашеское правило.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской епархии УПЦ КП, еще в XIII ст. на месте, где в настоящее время стоит кафедральный собор Святой Троицы действовал православный монастырь Святителя Василия Великого. В течение веков здесь были разные сакральные сооружения, разных церквей. И лишь в наше время, когда собор и прилегающие здания перешли в пользование Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, здесь содержится Васильевский монастырь. Он расположен в полукруглом здании сразу за Свято-Троицким собором. А отныне игуменья Мария (ИГНАТЕНКО) и другие монахини будут иметь свой храм, который владыка освятил в честь Великомученицы Екатерины и отправил в нем первую Божественную Литургию.

В пресс-службе отмечают, что Екатерининской монашеская церковь названа не случайно. Великомученицу, которая пострадала за Христа в египетской Александрии в начале IV ст., издавна считают покровительницей девушек и беременных женщин. Из ее жития известно, что, будучи богатой и весьма умной юная Екатерина желала вступить в брак с парнем, не менее достойным. И нашла жениха более чем совершенного – Самого Господа Иисуса Христа. Его своим небесным Женихом считают все монахини.

Как отметили в пресс-службе, предварительно согласованно, что в новом храме ежедневно будут отправлять монашеское правило. А в воскресенья и праздники здесь будут служить Литургию. Также каждый день с утра до вечера монахини, верующие женщины и девушки, будут читать Псалтырь. На все богослужения - вход свободный.