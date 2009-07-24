Начал работу сайт "Фотолетопись"

Начал работу новый интернет-ресурс Украинской Православной Церкви "Фотолетопись". Как рассказал корреспонденту УНИАН главный редактор сайта Максим БРУСНИКА, проект "Фотолетопись" создан для того, чтобы обеспечить редакции светских газет и журналов качественными фотоматериалами о жизни УПЦ, ее Предстоятеля и паствы.

Для удобства пользователей, фотоматериалы на сайте распределены по десяти категориям: «Портреты» – портретное портфолио Блаженнейшего Митрополита Владимира и епископата УПЦ ;

«Церковное управление» – фотографии заседаний Священного Синода УПЦ;

«Архипастырские визиты» – фоторепортажи о визитах Предстоятеля УПЦ в епархии;

«Рабочие встречи» – фоторепортажи о переговорах Предстоятеля УПЦ с государственными деятелями, предстоятелями Православных церквей;

«Социальные программы» – фотоистории из больниц, детских домов, домов для престарелых;

«Миссия за рубежом» – фотоотчеты о паломничестве делегаций УПЦ в святые места;

«Богослужения» – фотографии праздничных богослужений;

«Освящения» – фоторепортажи об освящении храмов и помещений;

«Из жизни» – фото Блаженнейшего Митрополита Владимира, не вошедшие в официальную хронику.