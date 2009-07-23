Прихожане УПЦ провели сплав на катамаранах по Южному Бугу

Прихожане и священники Винницкой и Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви провели сплав на катамаранах по реке Южный Буг.

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы, сплав состоялся на восьми катамаранах. 36 человек в течении трех дней спускались по Южному Бугу из села Стрельченцы по маршруту Стрельченцы – Воробиевка – Сокилец (Винницкая область, Немировский район).

Организатором выступила общеукраинская православная газета «Одыгитрия», клуб международного православного туризма при содействии винницкого турклуба «Меркурий».

Акция проводилась с благословения архиепископа Винницкого Могилёв-Подольского СИМЕОНА.