Прихожане УПЦ провели сплав на катамаранах по Южному Бугу
16:08, 23 июля 2009Православие
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Новая форма отдыха верующих
Прихожане и священники Винницкой и Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви провели сплав на катамаранах по реке Южный Буг.
Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы, сплав состоялся на восьми катамаранах. 36 человек в течении трех дней спускались по Южному Бугу из села Стрельченцы по маршруту Стрельченцы – Воробиевка – Сокилец (Винницкая область, Немировский район).
Организатором выступила общеукраинская православная газета «Одыгитрия», клуб международного православного туризма при содействии винницкого турклуба «Меркурий».
Акция проводилась с благословения архиепископа Винницкого Могилёв-Подольского СИМЕОНА.
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