В Волынской обл. освятили храм Димитрия Солунского УПЦ КП

Архиепископ Луцкий и Волинский Михаил освятил храм Великомученика Димитрия Солунского в селе Ладынь Волынской обл..

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской епархии УПЦ КП, новый храм – единственная церковь в селе Ладынь.

Храм возведен при содействии крымского предпринимателя Анатолия ВЛАСЮКА и местного жителя Петра ДОРОША, который подарил звоны.

Архиерей вручил благотворителю орден Николая Чудотворца. А всем, кто участвовал в строительстве - грамоты.

Во время освящения Архиепископ Луцкий и Волынский Михаил подчеркнул важность богослужений на родном языке.