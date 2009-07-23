В Волынской обл. освятили храм Димитрия Солунского УПЦ КП
15:30, 23 июля 2009Православие
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В с.Ладынь отныне есть церковь
Архиепископ Луцкий и Волинский Михаил освятил храм Великомученика Димитрия Солунского в селе Ладынь Волынской обл..
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской епархии УПЦ КП, новый храм – единственная церковь в селе Ладынь.
Храм возведен при содействии крымского предпринимателя Анатолия ВЛАСЮКА и местного жителя Петра ДОРОША, который подарил звоны.
Архиерей вручил благотворителю орден Николая Чудотворца. А всем, кто участвовал в строительстве - грамоты.
Во время освящения Архиепископ Луцкий и Волынский Михаил подчеркнул важность богослужений на родном языке.
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