Харьковская обл. празднует юбилей иконы Песчанской Божьей Матери

Более трех тысяч верующих собрал вчера, 22 июля, Свято-Вознесенский храм во время торжественной литургии, посвященной 255-летию чудотворной иконы Песчанской Божьей Матери, передает корреспондент УНИАН.

Икона все время сохраняется в храме, который построен на месте старой деревянной церкви города Изюм Харьковской области. Тут, по преданиям, в свое время и была найдена икона.

По словам директора Изюмского краеведческого музея Ольги МАХОРТОВОЙ, икона прославилась силой исцеления больных детей, о чем свидетельствуют записи в церковных книгах. Так, зафиксировано случай, когда ребенок без признаков жизни пришел в себя после молебна в Свято-Вознесенском храме. О приливе сил во время обращения к чудотворной иконе сказал и председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ. "На душе становится легко, а сам стаешь сильнее", - утверждает он.

Справка УНИАН. Икона Песчанской Божьей Матери написана неизвестным автором, находится в Свято-Вознесенском храме г.Изюм. От нее совершается много исцелений и чудес. Перед этим образом молились император Александр со своей женой Марией Александровной по дороге из Святогорья в Петербург. Недавно недалеко от Свято-Вознесенского храма возле источника, вода которого имеет силу очищать та избавлять от хвори, был построена купальня.