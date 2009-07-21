Митрополит Илларион: президент страны должен быть добрым

Митрополит Донецкий и Мариупольский ИЛЛАРИОН считает, что президент страны должен быть добрым.

Об этом он сообщил вчера на пресс-конференции.

«Нужно быть добрым президентом. Если ты назвал себя грибом, лезь в борщ. Если ты хочешь быть президентом, будь добрым президентом», - сказал он.

Митрополит также отметил: «Дай Бог, чтобы следующий президент, который придет, был лучше, чем предыдущий. Потому что мы желаем всегда лучшего, чтобы следующий не хуже был, а лучше».

Митрополит подчеркнул, что церковь не откажет в благословении каждому кандидату. «Благословение преподать можно каждому желающему…Благословение – это доброе дело», - сказал он.