Признано святой последнюю игуменью женского монастыря Чигирина

Решение о причислении к лику святых Черкасской епархии последней игуменьи Свято-Троицкого женского монастыря Чигирина Рафаилы принял Священный Синод Украинской Православной Церкви.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секретариате Черкасской епархии УПЦ, днем памяти преподобномученицы Рафаилы установлено 24 августа. Мощи игуменьи, которую на Черкащине уже давно чествовал как святую, доступны для поклонения в Свято-Казанском соборе Чигирина (Черкасская область) .

Справка УНИАН. Святую Рафаилу (в миру - Тартацкая) убили большевики в 1926 году. Они хотели сжечь ее, привязав к дереву, но начался сильный дождь. Тогда они вывезли ее на скотобойню и после жестоких пыток убили. По благословению и под руководством епископа Черкасского и Каневского Софрония в Черкасской епархии ведется работа по изучению архивных материалов репрессивных органов. Найдены дела более 300 человек, которые пострадали за православную веру во времена СССР. Решениями Священного Синода Украинской Православной Церкви канонизованы 104 новомученика черкасских.