На Волыни освящен один из самых больших храмов епархии УПЦ

16:42, 20 июля 2009
Православие
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Храм Воздвижения Креста Господнего

На Волыни в день памяти перенесения мощей преподобного Сергия Радонежского управляющий Волынской епархией митрополит Луцкий и Волынский Нифонт освятил один из самих больших храмов епархии УПЦ - Храм Воздвижения Креста Господнего. Новый храм находится на пригороде Луцка.

Как рассказали УНИАН в пресс-службе епархии, храм является двухэтажным: верхнему оставили историческое наименование -  Воздвижения Честного Креста Господнего, нижний назвали в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского на упоминание его помощи в строительстве предыдущего храма и его благотворительность на Волыни. По форме он напоминает крест, но более похожий на величественный корабль, особенно если смотреть сбоку алтаря. В одной связи с трехъярусной колокольней храм поставлен на двухметровый цоколь, длиной 33 м, ширина - 13,5 м высота - 30 м. Увенчивают храм семь куполов с крестами, что отвечает семи церковным таинствам. Центральная часть - пятикупольная, что символизирует Иисуса Христа и четырех евангелистов.

За старания на благо Волынской епархии УПЦ настоятель храма получил от имени Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Владимира митрополита Киевского и всей Украины орден преподобного Ильи Муромца 2-й степени. Такой же орден получил и благотворитель строительства предприниматель Николай ЛИННИК.

Справка УНИАН. Самое давнее упоминание о церкви в селе Теремно есть в документе Луцкой епископии за 1607 г., где записано, что в селе Теремно находился замок и церковь Воздвижения Честного Креста. Литовский князь Любарт Гедеминович подарил село соборной церкви св. Иоанна Богослова, которая находилась в Верхнем замке г. Луцка. С этого времени село Теремно переходит во владение Луцких владык.

Св. Хрестовоздвиженский храм села Теремно пережил две мировые войны. В 1962 г., в канун Пасхи Христова, службы в храме прекратились. В 1977 г. храм был снят с регистрации, а в 1982 г. документально был подготовлен к снесению.

Оновительные строительные работы начались при настоятеле храма протоиерее Анатолии ОПАНАСИКЕ, который возглавлял их до 2002 года. Строительство завершил настоятель, секретарь Волынской епархии, протоиерей Николай БОНДАРУК.

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