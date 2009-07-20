Патриарх Филарет освятил храм в Черниговской обл.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет с архипастырьским визитом посетил Черниговскую епархию. Как сообщили в пресс-службе Черниговской епархии, целью визита Предстоятеля было освящение нового храма УПЦ КП в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Озерном (Козелецкий район, Черниговская область).

По окончании Божественной литургии Предстоятель поздравил верующих с освящением храма и вручил несколько наград. В частности, Патриарх наградил Орденом святого равноапостольного князя Владимира ІІІ степени Игоря БОЙКО, стараниями которого был возведен Петропавловский храм. Также за заслуги в возрождении духовности в Украине и утверждении Поместной Украинской Православной Церкви были отмечены: Орденом святого равноапостольного князя Владимира ІІІ степени - глава Нежинской районной государственной администрации Олег БУЗУН и Орденом святой великомученицы Варвары - заместитель председателя Козелецкой районной государственной администрации Галина МАЧАЧА.

На первой Божественной литургии в храме также присутствовали паломники из Киева во главе с клириком Киевского храма преп. Николая Святоши священником Андреем МАРТИНЮКОМ.

В память об этом событии они подарили к храму икону Пресвятой Богородицы, именуемую “Скоропослушница”, а Святейший владыка благословил ею всех присутствующих.

До 30-х годов ХХ ст. село Озерное называлось Святое, однако при советской власти было переименовано, а местный храм разрушен. В этом году в селе появился храм, который имеет уникальную архитектуру - сочетание византийского и украинского барокко. В ближайшее время планируется установить в храме мраморный иконостас, а также совершить работы по благоустройству церкви и прилегающей к ней территории.