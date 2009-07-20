В Киеве освящен храм в честь иконы «Всех скорбящих радость»

В Киеве в Соломенском районе (ул. Уманская, 14), 18 июля, в день памяти преподобного Сергия Радонежского Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир освятил храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Об этом УНИАН сообщили в пресс-офисе УПЦ.

Во время богослужения Митрополит Владимир наградил священнослужителей Свято-преображенской обители богослужебными наградами. В частности, он вручил наместнику обители архимандриту Филарету (КУЧЕРОВУ) жезл, возвив игумена Иакова (ГАЛАНДЗОВСКОГО) в сан архимандрита, иеромонаха Иоанна (КАЛАКАНОВА) – в сан игумена, а игумена Стефана (ГИЛЮКА) наградил правом ношения креста с украшениями.

В то же время в сан диакона был рукоположен персональный фотограф Предстоятеля УПЦ Максим БРУСНИКА.

Также Блаженнейший Владыка наградил церковными отличиями благотворителей и меценатов. В частности, орденами святого равноапостольного князя Владимира были отмечены: председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий МАКАРЕНКО, председатель Соломенского районного совета Иван СИДОРОВ председатель правления ОАО «ВТБ Банк» Вадим ПУШКАРЕВ и его заместитель Виталий ФИШЕР, депутат Верховной Рады Украины Сергей ТУЛУБ, председатель парафиального совета Ярослав ШОВКЕНИК и другие.

После богослужения Митрополит Владимир поздравил верующих с днем памяти преподобного Сергия Радонежского и пожелал его молитвенной поддержки храму и всем, кто будет в него приходить .

Справка УНИАН. Деревянный храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радости» принадлежит парафии в имя преподобного Сергия Радонежского.

Решение о строительстве храмового комплекса с каменным и деревянным храмами и корпусом социальной помощи детям было принято в 2002 году.

В 2003-м Митрополит Владимир совершил закладку будущего храма. В этом же году была оформлена вся необходимая документация и начаты строительные работы.

В 2007-м был заложен фундамент большого храма и начато строительство малого. Между тем богослужение совершались в обустроенной палатке.

Теперь построен и освящен деревянный храм, возведены стены каменного, строится социальный центр.