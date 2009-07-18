В киевской больнице создана община сестер милосердия

Вчера в храме Архангела Михаила и всех небесных сил бесплотных, расположенном в медгородке при шестой клинической городской больнице Соломенского района, состоялась праздничная Божественная литургия в память о царственных мучениках-страстотерпцах - царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Как сообщает Православие в Украине , в память о семье последнего Российского Императора было создано одноименную общину сестер милосердия.

Благословил сестричество настоятель Свято-Архангело-Михайловского храма, глава Синодального отдела УПЦ «Миссия Церковь и медицина» протоиерей Геннадий БАТЕНКО.

«Желаю вам, дорогие сестры, быть рядом с больными и не понаслышке, но на собственном опыте явить служение Господу, своими добрыми делами и личным примером явить евангельское обретение Царства Небесного», - сказал глава Миссии УПЦ «Церковь и медицина».

Напомним, что создание сестричеств милосердия при каждом больничном храме столицы было утверждено 5 марта 2009 года в рамках официальной встречи заместителя мэра г. Киева Ирэны Кильчицкой с представителей органов здравоохранения и главврачей всех медицинских учреждений города.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира в мероприятии приняли участие настоятели больничных храмов Киева, а также благочинный Киева протоиерей Виталий КОСОВСКИЙ.

Выполняя благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви, новосозданное сестричество призвано оказывать помощь, в первую очередь, одиноким людям, детям-сиротам, социально незащищенным категориям населения.

Сестричество в честь святых царственных мучеников-страстотерпцев насчитывает более 60 сестер милосердия, которые являются прихожанками городских храмов Киева. Община призвана быть тем связующим звеном между болящими и Церковью, через которое и будет осуществляться духовное окормление паствы священнослужителями Украинской Православной Церкви.