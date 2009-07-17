В Донецкой области на территории исправительной колонии освящена часовня

В Донецкой области на территории исправительной колонии № 52 (пос. Еленовка) освящена часовня, возведенная в честь преподобного Серафима Саровского.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой епархии Украинской Православной церкви Московского Патриархата, чин освящения возглавил благочинный Енакиевского округа протоиерей Владимир ЗГИННИК.

В своем поздравительном слове после освящения часовни протоирей Владимир, обращаясь к заключенным, сказал: "Сегодня у всех вас особый, радостный день. Теперь всем, кто трудится в вашем учреждении, и всем, кто отбывает в нем наказание, особо покровительствует великий русский святой - преподобный Серафим Саровский… Приходите сюда, в эту часовню, и Господь по молитвам преподобного Серафима всегда утешит вас, дарует мир душевный и силы для исправления своей жизни".

В пресс-службе отметили, что строительство часовни было начато в 2004 году, однако вскоре стройка приостановилась в связи «с отсутствием общины в исправительном учреждении». Однако за последние годы усилиями настоятеля Свято-Георгиевского храма в пос. Булавинка протоиерея Анатолия АРТАМОШИНА и настоятеля храма в честь Владимирской иконы Божией Матери села Ильинка протоиерея Анатолия БУРЬЯНСКОГО, в колонии была создана община верующих.

Кроме того, содействие в возведении часовни оказало руководство колонии.

В благодарность за это заместитель начальника колонии по социально-психологической и воспитательной работе капитан Дмитрий ШЕВЧУК и заместитель начальника колонии по производству капитан Дмитрий ГОНЧАРОВ были награждены медалями Украинской Православной церкви.